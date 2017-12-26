GES ve RES'lerin kablolarını çaldılar!

İzmir'in Foça ilçesindeki güneş enerji santrali (GES) ve rüzgar enerji santrali (RES) tesislerinden kablo hırsızlığı yaptığı belirlenip, polis tarafından yakalanan 5 kişi tutuklandı

GES ve RES'lerin kablolarını çaldılar!

Bir ihbarı değerlendiren Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Foça'daki GES ve RES'lerde son zamanlarda artan kablo hırsızlığı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, diğer il ve ilçelerde benzer hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 5 kişinin kabloları çaldığı tespit edildi. Hırsızlık için Adana'dan geldikleri belirtilen şüpheliler Furkan Azad Deliduman (20), Mehmet Deliduman (31), Vedat Aydemir (33), İbrahim Aydemir (24) ve Sedat Aydemir (28), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Akraba oldukları belirlenen şüphelilerin kullandığı biri kiralık iki otomobilde yapılan aramada, Foça'daki GES ve RES'lerden çalındığı anlaşılan toplam 50 bin metrelik bakır kablo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça #hırsızlık
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