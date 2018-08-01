Girişimcilik örneği Nimet hanım

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'uygulamalı girişimcilik' kursuna katılan 48 yaşındaki ev hanımı Nimet Alkılıç, önce mevzuat, muhasebe, stoklama ve risk analizi gibi konularda eğitim aldı. Sonra da açtığı köfte restoranıyla kendi işinin patronu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam olanaklarını artırmak amacıyla İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile sürdürdüğü 'uygulamalı girişimcilik kursu, kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcileri yardım ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından farklı ilçelerde düzenlenen eğitimlere katılan girişimci adayları, mevzuat ve risk yönetimini de içeren kurslarda edindikleri bilgileri kısa sürede uygulamaya geçirerek birer birer kendi işyerlerini açmaya başladı. Torbalı'daki girişimcilik kursuna katılan ve 1,5 ay sonra kendi işyerini açan 48 yaşındaki ev hanımı Nimet Alkılıç gibi.

Kendime güvenim tam

Evde yaptığı köftelerin çok beğenilmesi üzerine bir iş yeri açmak istediğini ancak işletmecilik hakkında hiç bir bilgisinin olmadığını söyleyen Nimet Alkılıç, 'Derken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik kurslarını duydum. Bir işyeri nasıl açılır, ürünler nasıl stoklanır, nasıl satılır, işçiler nasıl çalıştırılır, bu işin riskleri nelerdir? Bunların hiçbirini bilmiyordum. Katıldığım kursta aldığım eğitimle hepsini öğrendim ve emin adımlarla restoranımı açtım. Şimdi kendime güvenim tam' diye konuştu.

Büyükşehir desteği

İşini kurduktan sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden destek almaya devam ettiğini söyleyen Alkılıç, 'Beni ziyaret ederek bir ihtiyacım olup olmadığını sordular. İŞKUR'dan işçi desteği sağlandı. Eksikliklerimi de söyleyerek gereken uyarıları yaptılar. İnsanın arkasında bir destekçisinin olması çok güzel' diye konuştu.

Üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Buca Menderes Caddesi'nde açtığı restoranda anne köftesini özleyen gençlerin gözdesi haline gelen Nimet Hanım, etini özenle seçtiği leziz köfteleri için şu sırrı paylaştı: 'Köfteyi yoğurduktan sonra bir gün dolapta bekletiyoruz. Pişirilmesi çok önemli. Çok sık çevrilecek ve pişmesi beklenmeyecek. En az 3-4 tur çevirdikten sonra sunumunu yapıyoruz.' n Pelin Atmaca



Uygulamalı girişimcilik kursu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İŞKUR Konak Hizmet Merkezi ve KOSGEB Kuzey Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 1 Mart 2018 tarihinden itibaren başlayan uygulamalı girişimcilik kursundan bugüne kadar 186 kursiyer mezun oldu. Meslek Fabrikası tarafından ilçelerde düzenlenen eğitimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüklerine ait alanlar kullanılıyor. Bugüne kadar Aliağa, Ödemiş, Bergama, Torbalı, Bayındır, Seferihisar ile Meslek Fabrikası Çamdibi kurs merkezindeki eğitimler tamamlandı. Tire, Menemen, Kemalpaşa, Foça, Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi'ndeki eğitimler ise devam ediyor.