Giyilmeyen kıyafetler sosyal marketlere

Bayraklı Belediyesi dar gelirli vatandaşların kıyafet sorununu sosyal marketler aracılığıyla çözüme kavuşturuyor. Buraya bağışlanan kıyafetler belediye bünyesinde kurulan çamaşırhanede yıkanıyor ardından ütülenip raflardaki yerini alıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan kullanmadıkları ya da küçük gelen kışlık kıyafetlerini sosyal marketlere bağışlamasını istiyor

Bayraklı Belediyesi, Fuat Edip Baksı ve Onur Mahallesi'ne kurduğu iki sosyal market aracılığıyla dar gelirli ailelerin kıyafet sorununu çözüme kavuşturuyor. Vatandaşlardan gelen çeşitli giyim eşyaları sosyal marketlerde sınıflandırılıyor ardından da sağlam ve giyilebilir durumda olanlar belediye çamaşırhanesinde yıkanıyor. Kurutma makinesinden geçirilen kıyafetler daha sonra ütülenmek üzere Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına teslim ediliyor. Burada tür ve bedenlerine göre ayrılan temiz kıyafetler özenle paketlenerek sosyal marketlerin raflarında yerlerini alıyor.



Bağış yerleri



Her yıl 100'lerce kişinin faydalandığı sosyal marketler vatandaşların önemli ihtiyaçlarını karşılarken yetkililer vatandaşlardan kullanmadıkları ya da küçük gelen palto, ceket, kazak ve pantolon gibi kışlık kıyafetleri Bayraklı Belediyesi hizmet binaları, semt merkezleri, muhtarlıklar aracılığıyla bağışlamalarını istedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Hemşehrilerimiz gerçekten bu konuda duyarlı. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler, 'Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek' anlayışıyla hareket ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşımızı rencide etmeden, kırmadan, incitmeden gerekeni yapıyoruz. Sosyal marketlerimiz önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Arkadaşlarımız gerçekten titiz bir çalışma yürütüyor. Bağışlanan kıyafetler yıkanıyor, ütüleniyor ondan sonra da raflardaki yerini alıyor. Ne kadar çok bağış olursa o kadar çok vatandaşın kullanımına sunuyoruz' dedi.





