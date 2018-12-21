Göçmen çocuklar için boyama atölyesi

Yaşar Üniversitesi öğrencileri, Tasarım Düşüncesi dersi kapsamında, İzmir Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezindeki göçmen çocuklarla bir araya gelerek t-shirt boyama etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, çocukların hafızalarına güzel anılar kazıdı

Nigar Nak - 750 kişilik kapasiteye sahip ve düzensiz göçmenlerin geçici süre barındırıldıkları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde, aileleriyle birlikte çocuklar da kalıyor. Çocuklara, burada kaldıkları süre içerisinde eğitim eksikliği yaşamamaları için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul öncesi öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından eğitim verilirken aynı zamanda aile bütünlüğü içinde yaşamaları da gözetiliyor. Farklı yaş gruplarından, farklı kültürel özelliklere sahip çocukların hafızalarında yer edecek güzel anılar yaratmak için Yaşar Üniversitesi UNESCO Göç Kürsüsü ve İzmir Göç İdaresi iş birliğiyle Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde aileleriyle birlikte kalan çocuklar için t-shirt boyama atölyesi gerçekleştirildi. Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü Doç. Dr. Ayselin Yıldız ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim elemanı Can Güvenir yürütücülüğündeki atölyede; çocuklar, öğretmenlerinin ve psikologların eşliğinde 2 saat boyunca üniversiteli abla ve ağabeyleri ile hem oyun oynadı hem de kendileri giyecekleri t-shirtleri diledikleri gibi boyadı. Endüstriyel tasarım, psikoloji, mimarlık, ekonomi, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi bölümlerde eğitim gören öğrenciler, göçmen çocuklarla birlikte t-shirt boyama etkinliği yürütürken bitirme projeleri için de gözlem yapma fırsatı buldu.

Güzel anılarla ayrılsınlar

Doç. Dr. Ayselin Yıldız, etkinliğin; özünde dersin bir parçası olduğunu, ama en önemli etkisinin Geri Gönderme Merkezindeki çocuklar için güzel anılar yaratması olduğunu belirterek, "Çocuklarla güzel vakit geçirmek, onlara Türkiye'ye dair güzel anılar bırakmak istedik. En önemli kazanımlarından birisi de öğrencilerimizin göç konusunda doğru bilgileri deneyimleyerek öğrenmeleri ve bu konuda sosyal sorumluluk bilinçlerinin arttığını görmek. Bu kapsamda Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile geçen seneden bu yana yürüttüğümüz faaliyetler ve kurduğumuz bu iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Oyun, en büyük moral

Can Güvenir ise "Öğrencilerimiz, bu deneyim sonrasında farklı kültürlerden gelen ve ortak bir dil konuşmayan çocuklar arasında sosyal ilişkileri arttırmayı ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan yaratıcı fikirler tasarlayacak. Öğrencilerin bir kısmı da Geri Gönderme Merkezinde çalışan uzmanlar ile yaptıkları görüşmelere bağlı olarak, onlar için sosyo-psikolojik çalışma ortamını geliştirici öneriler geliştirecek" diyerek hazırlanan proje önerilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğünün değerlendirmesine sunulacağını belirtti.