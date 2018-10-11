Göçmenleri taşıyan tekne battı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu kayboldukları değerlendirilen 26 düzensiz göçmeni arama çalışmalarına yeniden başlandı. Sahil Güvenlik botu ve helikopteri denizde, jandarma ve emniyet birimleri ise karada arama kurtarma çalışmaları yürütüyor

Göçmenleri taşıyan tekne battı
11 Ekim 2018 Perşembe 10:31

Alınan bilgiye göre, 8 kişinin cesedine ulaşıldığı olaya ilişkin kaybolduğu değerlendirilen göçmenleri arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.

Sahil Güvenlik botu ve helikopteri denizde, jandarma ve emniyet birimleri ise karada arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Arama çalışmalarına destek için gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar da deniz dibini tarıyor.

Karaburun açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrası 6'sı karada, 2'si denizde olmak üzere 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kazadan kurtulan bir kadının ifadesi doğrultusunda kayboldukları değerlendirilen 26 kişinin aranmasına başlanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #göçmen #tekne #battı
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