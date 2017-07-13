İZMİR'in Tire İlçesi'nde, göğsüne dayadığı av tüfeğiyle intihara teşebbüs eden 27 yaşındaki Mehmet Ş. ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Ş., tedaviye alındı

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Tire'nin kırsal mahallesi Akçeşehir'de meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen besici Mehmet Ş., göğsüne dayadığı av tüfeğiyle intihara kalkıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlarca kanlar içinde bulunan Mehmet Ş., ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Ş.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayı duyduktan sonra hastaneye koşan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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