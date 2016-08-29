Haber Kaynağı: DHA

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Plan ve Koordinasyonunda FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik, geçen 19 Ağustos'ta saat 05.30 sıralarında Balıkesir, Bursa ve Denizli illerini de kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 ayrı adrese 'Gölbaşı-3' adı altında düzenlenen operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olup, eleman temin ettikleri, örgütün Ödemiş yapılanması içerisinde himmet toplamak suretiyle maddi destek ve finansman sağlayıp, çeşitli faaliyetlerde bulundukları ileri sürülen 32 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 14 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 32 kişi polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.S., A.Ö., O.K., M.Ö., O.A., K.Ç., S.E., Ü.A., M.Z., B.A., Ü.Ç. tutuklandı. Diğer şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 21'i ise serbest bırakıldı.