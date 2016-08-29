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    • Gölbaşı-3 Operasyonu'nda 11 tutuklama

    İzmir'in Ödemiş ilçesi ile üç ilde, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen 'Gölbaşı-3' adı verilen operasyonda gözaltına 32 kişiden 11'i tutuklandı. Serbest bırakılan 21 şüpheliden 12'si için adli kontrol koşulu getirildi

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 13:28
    Gölbaşı-3 Operasyonu'nda 11 tutuklama
    Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Plan ve Koordinasyonunda FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik, geçen 19 Ağustos'ta saat 05.30 sıralarında Balıkesir, Bursa ve Denizli illerini de kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 ayrı adrese 'Gölbaşı-3' adı altında düzenlenen operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olup, eleman temin ettikleri, örgütün Ödemiş yapılanması içerisinde himmet toplamak suretiyle maddi destek ve finansman sağlayıp, çeşitli faaliyetlerde bulundukları ileri sürülen 32 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 14 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 32 kişi polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.S., A.Ö., O.K., M.Ö., O.A., K.Ç., S.E., Ü.A., M.Z., B.A., Ü.Ç. tutuklandı. Diğer şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 21'i ise serbest bırakıldı.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: İzmirin, Ödemiş, Ilçesi, üç, Ilde

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