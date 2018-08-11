Gölcük ve Bozdağ cazibe merkezi olacak

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Gölcük ve Bozdağ'da yapılan çalışmaları meclis üyeleri ve basın mensuplarıyla yerinde inceledi

Gölcük ile Bozdağ'da yapılan yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Badem, "2004-2009 başkanlık dönemimde Gölcük'ün Ödemiş'e bağlanması anlamındaki söylemlerimin başında hep şu vardı. Gölcük, Ödemiş'e emanet edilmeyecek kadar önemli bir yer. Gölcük, gerçekten ülkemizin ender güzelliklerinden bir tanesi. Bu güzelliğe belde belediyemizin, yerel belediyemizin gönülden ne kadar isterlerse istesinler kendi imkanlarıyla sahip çıkma imkanları yoktu. Nitekim Ödemiş'e bağlandıktan sonra değişimi gördünüz. Gölcük'te yapılması gerek birkaç tane önemli işi var. Bunlardan bir tanesi sazların temizlenmesi. Temizlenmesi konusunda, Kasım ayında sadece budanması için izin alınabildi. İnşallah bu Kasım'da da biçtiğimizde sazlıklar yavaş yavaş azalacaktır. İkinci sorun ise göle hala foseptiğin sızıyor olması. Kanalizasyon için 11-12 km'lik bir ana kanal hattı yapılmasına rağmen istediğimiz türde gelişmedi.

Otel düzenleniyor

Bu arada Gölcük'ün %75'inin yüzey kaplamasını bitirdik. Biz, üzerimize düşen kısmını yaptık. Önümüzdeki kışa yetişeceğini zannetmiyorum ama 2020 kışında bu gördüğünüz %75'lik yüzey kaplama, tekrar sökülüp kanalizasyon yapılacak. Ondan sonra da gölün kurtuluşu ortaya çıkmış olacak. İnşallah önümüzdeki zamanda karşı taraftan bir kordon yapılarak gölün tamamının yürüme haline getirilmesi, müsait olan yerlerde bisiklet yollarının yapılmasını sağlayacağız. Gelen ziyaretçilerin konaklaması konusunda da otel yeniden düzenleniyor ve bir yıl içinde hizmet verecek konuma gelecek. Fırın Kafe, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Belediyemiz tarafından işletiliyor. Halkımızın uygun fiyata pide ve katmer yemesi, çayını kahvesini içebileceği güzel bir mekan oldu" dedi.

Daha sonra yeni yapılan Kırkoluk Mesire Alanı'nda açıklama yapan Başkan Mahmut Badem; "Kırkoluk için yapılan tesislerde her türlü ihtiyaçlar göz önünde bulunduruldu. Modern bir şekilde inşaa edilen tesisimizde kırkoluk çeşmesi, 45 esnafımızın yer alacağı bölümler, mescit ve tuvaletler bulunuyor. Tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum" dedi.