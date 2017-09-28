Gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırıp, ağır yaralandı

İZMİR'in Kınık İlçesi'nde 66 yaşındaki Hüseyin Avcı, gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırması sonucu ağır yaralandı

Kınık'ın kırsal Kocaömer Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Avcı, dün saat 18.00 sıralarında, muhtarlığa ait vidanjörü traktörünün arkasına takıp, Fatih Mahallesi, Yakın değirmen Küme Evleri'ndeki Gülender Apaydın'ın evinin foseptiğini boşaltmaya gitti. Bu sırada Avcı, bir anlık dalgınlığı sonucu gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırdı. Vücudu mafsala dolanarak ağır yaralanan Avcı'nın feryadına koşan ev sahibi Gülendar Apaydın, vidanjörü durdurup, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, mafsala dolanan gömleğinin yırtılarak kopması sonucu çevreye fırladığı belirlenen Avcı'yı Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Avcı, buradaki ilk müdahele sonrası İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Avcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.







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