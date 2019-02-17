Gönüllü dişçilerden miniklere ağız - diş bakımı

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah öncülüğünde gönüllü diş hekimleri ve hemşireden oluşan ekip, Karşıyaka Sevgi Evlerinde kalan miniklerin ağız ve diş bakımlarıyla diş tedavilerini yaptı. Etkinliğe katılan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz birçok alanda olduğu gibi gönüllülük esasına dayalı olarak diş hekimliği anlamında da toplumumuza sağlık hizmeti veriyor” dedi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Ege Ağız- Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği işbirliğiyle Karşıyaka Sevgi Evlerinde kalan miniklerin ağız ve diş bakımlarının yanı sıra diş tedavileri yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın da katıldığı etkinlikte, EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah öncülüğünde gönüllü diş hekimleri ve hemşireden oluşan ekip miniklerle yakından ilgilendi. Çalışmalarla ilgili Prof. Dr. Sabah’tan bilgi alan Rektör Budak, gönüllü diş hekimlerine ve hemşireye teşekkür etti.

“BURADAKİ ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ”

Karşıyaka Sevgi Evlerinde kalan miniklerin ağız bakım ve diş tedavileri yapılırken miniklerle sohbet eden Rektör Budak, “Üniversitemiz birçok alanda olduğu gibi gönüllülük esasına dayalı diş hekimliği anlamında da toplumumuza sağlık hizmeti veriyor. Gönüllü diş hekimlerimiz ve hemşiremizle çocuk yuvamızdaki miniklerimizin diş bakımı, ağız ve diş sağlığı için yapılması gerekenlerin yanı sıra bir taramanın da ilerisinde tedavi etmeye yönelik gönüllülük esasına dayalı bir kampanya yürütüyoruz. Aslında her şeyi maddiyatla yapmaktan çok böyle gönüllülük esasına dayalı etkinliklere de önem veriyoruz. Buradaki çocuklarımız bizim geleceğimiz onlara sağlık anlamında da sahip çıkmamız üniversitemiz adına gurur verici. Katkı sunan diş hekimlerimize ve hemşiremize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TEDAVİYE İHTİYACI OLAN BİREYLERLE İLGİLENİYORUZ”

Meslek hayatı boyunca tedaviye ihtiyaç duyan bireylerle yakından ilgilendiğini söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, “Bizim tek tedavi şeklimiz yerinde tedavi. Biz Türkiye’nin her yerindeki engelli eğitim merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışıyoruz. Çocuk yuvası, çocuk esirgeme kurumu ve yaşlılar evi gibi devletimizin hizmetlerinden yararlanmayanlara da ulaşıyoruz. Çok mutluyum 30 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez bir Rektör’ün bize ilgi gösterip de etkinliğimize geldiğini gördüm bu bize yeter de artar diye düşünüyorum” dedi.