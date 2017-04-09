Gönüllüler kapı kapı gezdi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 'Kadından Kadına Gönüllü Ekibi', Karabağlar'ın Vatan, Cennetoğlu ve Kibar mahallelerinde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadı

Gönüllü kadınlar evlere dağılıp kapı kapı 'hayır'ı, Bakan da esnafa hayırlı işler diledi, hemşehri dernek lokalleri ve kahvehanelerde Anayasa değişikliğinin neler getireceğini ve götüreceğini anlattı. TBMM'nin yetkilerinin elinden alınarak tüm yetkilerin tek kişide toplanacağını öne süren Bakan, şöyle dedi:





“Ben bir partiye ya da bir kişiye oy istemeye gelmedim. Konumuz bir parti ya da yapılan veya yapılmayan icraatlar da değil. Meselemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği. Ülkemiz için, geleceğimiz için tüm yetkileri bir kişiye veremeyiz. Bir partinin genel başkanı olan bir Cumhurbaşkanı nasıl tarafsızlık yemini edecek? Hem bir partinin genel başkanı hem de Cumhurbaşkanı olan kişi nasıl tüm Türkiye toplumunu temsil edecek? Cumhurbaşkanı; hem partisinin il ilçe başkanlarını atayacak, hem valiyi, emniyet müdürünü atayacak hem de kendisini Yüce Divan sıfatı ile yargılayacak olan Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini atayacak. Partili Cumhurbaşkanı'nın atadığı hakim ve savcıların yani adaletin, bağımsız ve tarafsız olması mümkün değil. Bu meclis, savaş zamanında bile Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisini sadece üç aylığına vermiş. Şimdi bütün yetkileri ebedi olarak, denetlemeye ve yargılamaya tabi olmayacak olan bir kişiye vermek istiyorlar. Buna engel olmak zorundayız."

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