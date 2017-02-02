Görev şehidi polis son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, görevi başında kalp krizinden hayatını kaybeden başpolis 54 yaşındaki Gürbüz Öksüz, cenaze töreninin ardından toprağa verildi

Gaziemir Sarnıç Polis Karakolu'nda görev yapan başpolis Gürbüz Öksüz, dün öğle saatlerinde karakolda görevi başında kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Öksüz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Öksüz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan 32 yıllık polis memuru Gürbüz Öksüz için, bugün öğlende Gaziemir Gülhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bazı siyasi partilerin temsilcileri, Öksüz'ün eşi Serpil Öksüz, çocukları Hacettepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Öksüz ve üniversiteye hazırlanan Yiğit Öksüz, yakınları ve meslektaşları katıldı. Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun üzerine, Öksüz'ün çok sevdiği karanfillerden bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Öksüz, toprağa verilmek üzere Aydın'ın Söke İlçesi'ndeki Granta Mezarlığı'na götürüldü.

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