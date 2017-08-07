Görevi kötüye kullanan öğretmene mülakatta 96 puan

TÜRK Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, daha önce görevi kötüye kullanma nedeniyle 3 ay 4 gün kamusal haklardan mahrumiyet cezası alan öğretmen V.B.'nin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici mülakatında yüksek puan almasına tepki gösterdi. V.B.'nin yönetici olarak atanma olasılığını değerlendiren Demir, milli eğitim camiasının bu olaydan rahatsız olduğunu söyledi

Türk Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, daha önce hakkında 'Ggörevi kötüye kullanma' suçundan dava açılan ve yargılama sonucunda 3 ay 4 gün kamusal haklardan mahrumiyet kararı verilen öğretmen V.B.'nin katıldığı yönetici mülakatında yüksek puan almasına tepki gösterdi. Aldığı cezaya rağmen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yönetici mülakatında 96 puan alan V.B.'nin yönetici olmasının yanlış olacağını belirten Demir, şöyle konuştu:



"Bu öğretmen mesai arkadaşları hakkında yaptığı işlem nedeniyle hapis ve kamusal haklardan mahrumiyet cezası alıyor. Fakat iki hafta önce İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde yapılan mülakat sonucu yaklaşık 96 puan alıyor. Bu kişinin yönetici olarak görevlendirilmesini eğitim camiası içselleştiremez. Bu çalışma barışını bozacak bir atama olur. Aldığı ceza yönetici olmasına engel değildir. Ancak, görev yaptığı sürede okullarda yaptığı icraatlar da ortadadır. Bu durumdaki arkadaşlarımıza mülakatta yüksek puan verilmesi eğitim camiası tarafından hoş karşılanacak bir durum değildir."



Önceki mülakatlarda da aynı durumla karşılaştıklarını dile getiren Merih Eyyup Demir, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün de benzer bir durumu olduğunu söyledi. Demir, "Daha önce ceza almasına rağmen Ödemiş İlçe Eğitim Müdürlüğü görevine hala devam eden M.İ.'yi eğitim camiası ne kadar kabul edebilmişse bu durum da o kadar kabul edilebilirdir. Yetkililerimizin bu durumu göz önüne alması ve konuyu etik açıdan değerlendirmesi gerekmektedir. Bu durumu kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz" dedi.



İzmir'de müdür değerlendirme uygulamasında verilen düşük puanlar nedeniyle mağdur edildiğini ileri süren okul müdürü İlhan Öztürk'ün açtığı davada, dönemin Bayındır İlçe Milli Eğitim Müdürü K.A. ve öğretmenler V.B. ile H.D. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6'şar ay 7'şer gün hapis cezası ile 3 ay 4'er gün kamusal haklardan mahrumiyet kararı verilmişti. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün cezası 3 bin 740 lira paraya çevrilirken, öğretmenler hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

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