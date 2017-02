Görkemli bir şölenle açıldı ama 19 aydır malzeme bekliyor

2015'in Temmuz'unda görkemli bir törenle açılışı yapılan ve 7 milyon TL'ye mal olan İzmir At Hastanesi hâlâ dört duvardan ibaret

2015'in Temmuz'unda görkemli bir törenle açılış ı yapılan ve 7 milyon TL'ye mal olan İzmir At Hastanesi hâlâ dört duvardan ibaret. Hastanenin faaliyete başlaması için gereken malzemeler, aradan geçen 19 ayda temin edilmedi. Ancak bu süre zarfında, hiç kimsenin kullanmadığı kapılar yenilendi



Dört duvara yatırım sürüyor

2013'te müjdesi verilmişti. Türkiye'de, aralarında İzmir'in de bulunduğu 11 şehre yeni, modern at hastaneleri yapılacaktı. İhale süreci başladı. İzmir'de, Şirinyer Hipodromu'na inşa edilecek hastanenin yapımının ihalesi 7 milyon TL'ye As İnşaat'a verildi. Neticede hipodrom içinde yeni at hastanesi binası yapıldı. Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 3 Temmuz 2015 günü, 11 ayrı şehirdeki hastanelerin tümünün açılışını eş zamanlı olarak yaptı. İzmir'deki törene Kocaeli'den 'canlı bağlantı' yoluyla katılan Bakan Eker, 'Yatırımın hayırlı olmasını diledi'. Dönemin İzmir Valisi Mustafa Toprak da, bu kadar donanımlı bir hastaneyi kazandırdıkları için Bakan'a 'şükranlarını iletti'.Görkemli açılış töreninin üzerinden 19 ay geçti. Ancak orada tedavi olmak şimdiye kadar hiçbir ata nasip olmadı. Çünkü açılışı yapılan hastane binasının içi o günden beri boş. Hipodromda bulunan 'eski' hastane ise hizmet vermeyi sürdürüyor. Hâlâ 'yeteri kadar donanımlı olmayan eski' hastane , içi boş olan 'yeni' hastaneye oranla oldukça kullanışlı!Yeni hastanenin faaliyete başlayabilmesi için ihtiyacı olan malzemeler temin edilmese de, binanın dış bölümüne yapılan yatırımlara ara verilmiyor. Hastanenin kapıları şu anda açılışın yapıldığı günkü kapılardan farklı. Eğer bir türlü donatılamayan hastanenin içine girmenin bir yolunu bulabilirseniz, ziyareti 'daha yeni' kapılardan geçerek gerçekeştirebilirsiniz.Ulaştığımız yetkililerin açıklamalarına göre hastanenin hizmet vermeye başlaması için çalışmalar devam ediyor. Bir buçuk yıl önce aynı anda açılan hastanelerden bazılarının faaliyete geçtiğini belirten yetkililer, teknik malzemeler ile mobilyaların gelmesini beklediklerini, hastanenin ruhsat işlemlerinin de tamamlanmasıyla yakında kullanılabileceğini ifade ediyor.