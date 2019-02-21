Görme engelli öğrenciler için kabartmalı çıktı sistemi

Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına, görme engelli öğrencilerin eğitim materyallerini kabartma çıktı olarak alabilen yazıcı ve bilgisayar sistemi kazandırıldı. Sistemin öğrenciler için büyük önem taşıdığına dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Devletimizin imkanları doğrultusunda öğrencilerimizin en iyi eğitimi almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz” diye konuştu

EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarında görme engelli öğrencilerin eğitim materyallerini kabartma çıktı olarak alabilen yazıcı ve bilgisayar sistemine ihtiyaç duyulduğunu öğrenen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sistemin üniversiteye kazandırılması için talimat verdi. Yapılan çalışmanın ardından sistem, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı bünyesinde kuruldu.

Görme engelli öğrencileri öğrencilerle bir araya gelen Rektör Budak, sistem hakkın bilgi aldı. Sistemin öğrenciler için büyük önem taşıdığına dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Devletimizin imkanları doğrultusunda öğrencilerimizin en iyi eğitimi almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Görme engelli öğrencilerimizin eğitim yaşamlarında istedikleri eğitim materyaline kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak için Braille Alfabesi esas alınarak kabartmalı çıktı veren sistemi üniversitemiz bünyesine kazandırdık. Öğrencilerimizin yeter ki çalışsın ülkemize hayırlı bireyler olsun, biz onların yanında olmaya destek vermeye devam edeceğiz ” dedi.

Görme engelli öğrenciler, aileleri ve konservatuvardaki öğretim elemanları desteklerinden dolayı Rektör Budak’a teşekkür etti.