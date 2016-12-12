Görmeden, duymadan avukat olmayı başardı

Doğuştan görme engelli olan ve yüzde 90 işitme kaybı nedeniyle yalnızca işitme cihazıyla çok az duyabilen 25 yaşındaki Celil Uzun, hiçbir şeyin imkansız olmadığını bir kez daha kanıtladı. Celil Uzun, önündeki tüm engelleri teker teker aşarak, burslu olarak girdiği Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçen yıl mezun oldu. Görme ve işitme engelli olan genç hukukçu, bir yıl süren avukatlık stajını da başarıyla tamamlayarak ruhsatnamesini alıp yemin ederek cübbe giydi

İzmir Barosu'nda önceki gün, avukatlık mesleğine adım atan 23 genç hukukçu için cübbe giyme töreni düzenlendi. 23 genç hukukçunun arasında azmiyle engel tanımayan çok özel bir isim de vardı. Yüzde 100 burslu olarak okuduğu Yaşar Üniversitesi'nden geçen yıl başarıyla mezun olan görme ve işitme engelli Celil Uzun, avukatlık stajını da tamamlayarak yemin edip cübbesini giydi. Celil Uzun'a cübbesini, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan ve Avukat Münir Hakan Eriş giydirdi. İzmir Barosu'na 12 bin 700 numarayla kaydolan ve ruhsatnamesini alan Celil Uzun, törende coşkulu alkışların da sahibi oldu.



GÖRMEDEN, DUYMADAN BAŞARDI



Öğretmen baba ve ev kadını annenin çocuğu olan Celil Uzun, görme engelli olarak dünyaya geldi. 2 yaşına geldiğinde ise yüzde 90 işitme kaybı olduğu ortaya çıkan Celil, ailesinden gelen büyük destekle yaşama hiçbir zaman küsmedi ve ilk günden itibaren eğitimine hiç ara vermedi. Kulaklık yardımıyla çok az duyabilen Celil Uzun, ilköğretimin ardından engelsiz öğrencilerle birlikte okudu. Avukat Celil Uzun şunları anlattı:



"Hep hukukçu olmak istiyordum. Lise 2'nci sınıfta bu hedefime ulaşmak için eşit ağırlık bölümünü seçtim. Bir görme engelli için zor bir bölümdü. Çünkü matematik kaynaklarına erişmek biraz zordu. Babamın öğretmen olması, sorunları aşmamızda kolaylık sağladı. Bu desteklerle liseyi bitirdim."



ÖZEL SINIF, ÖZEL BİLGİSAYAR YAZILIMLARI



Doğuştan görme engelli avukat ve müzisyen Selim ve Kerim Altınok kardeşlerin yaşamlarını her zaman kendisine örnek aldığını belirten Uzun, üniversite sınavında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yüzde 100 burslu olarak kazandı. İşitme engeli nedeniyle kendisi için hazırlanan ses sistemine sahip sınıflarda eğitim alan Celil Uzun, derslerini kulaklık yardımıyla takip edip, özel bilgisayar yazılımları sayesinde bunları sesli kayıtlara ya da Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı yardımıyla kabartma baskı haline dönüştürebildi ve geçen yıl üniversiteden başarıyla mezun oldu.



ENGELLİLER VE ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYORUM



Bir yıl boyunca adliyede, İzmir Barosu'nda ve Avukat Münir Hakan Eriş'in yanında avukatlık stajı yapan Celil Uzun, bu dönemi de başarıyla tamamladı. Celil Uzun yapmak istediklerini şöyle sıraladı: "Yüzde 100 görmüyorum ve yüzde 90 oranında duymuyorum. Ancak önce ailemin, sonra öğretmenlerimin ve bana inanan herkesin desteğiyle hiçbir zaman bu engelleri önümde birer engel olarak görmedim. Bir yıllık stajda çok şey öğrendim, yeni dostluklar kurdum. Bugün de cübbemi giyip yemin ederek ruhsatımı aldım. Artık İzmir Barosunun kayıtlı bir üyesiyim ve avukatlık yapma şansım var. Ancak ben vatanıma ve devletime olan borcumu hizmet ederek ödemek istiyorum. Bu nedenle bir devlet kuruluşunda hukukçu olarak, mümkün olursa da engelliler ve çocuklar için çalışmak istiyorum. Öncelikli hedeflerim bunlar, ilerleyen dönemlerde yüksek lisansımı tamamlayıp farklı bir kariyer de düşünebilirim."



CELİL'İN EĞİTİMİ İÇİN RİZE'DEN İZMİR'E GÖÇ ETMİŞLER



Törende büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Celil'in annesi Ayşe Uzun ve babası Muhittin Uzun, oğullarının eğitimi için Rize'den İzmir'e göç ettiklerini söyledi. Uzun Ailesi, "Başlarda oğlumuzun eğitimi için 1400 kilometre öteden Rize'den kalkıp İzmir'e gelmemizi eleştirenler oldu, ama şimdi dönüp baktığımızda iyi ki gelmişiz diyoruz. Aileler engelli çocuklarının eğitimi için güçleri yettiğince mücadele etsinler. Oğlumuzla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.