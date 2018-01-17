Görmeyen gözlere ışık oluyorlar

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye’nin ilk görme özürlüler kitaplığı olan TÜRGÖK’ü ziyaret etti. TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan ve kitaplığa destek veren gönüller tarafından ağırlanan Başkan Pekdaş, başlattıkları ‘Bir Kitapla Bin Yaşa’ kampanyası ile TÜRGÖK kitaplığını daha da zenginleştirerek, daha çok kabartma ve sesli kitabı görme engellilere ulaştırmak istediklerini söyledi

Sivil toplum örgütlerine uzattıkları dost eliyle sosyal sorumluluk projelerinin yaşam bulmasını amaçladıklarını dile getiren Pekdaş, TÜRGÖK ile ortaklaşa yürüttükleri ‘Bir Kitapla Bin Yaşa’ kampanyasının önemine değindi. 2004 yılında İzmir’de kurulan kitaplığın Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayan Pekdaş, “TÜRGÖK’e destek olmak için bu kampanyanın ortaklarından biri olmuştuk. Görme engelli yurttaşlarımızın okuyabilmeleri adına onlara kabartma ve sesli kitap bağışını artırmak için İzmir’in desteğini yükselttik. Bugün de onları yerlerinde ziyaret ettik. Bu işin ne kadar değerli, ulvi bir iş olduğu bir kez daha görmüş oldum. Görme engelli yurttaşlarımıza birlikte ulaşmanın yolunu birlikte yaratıyoruz. TÜRGÖK’le gurur duyuyoruz. İyi ki var ve hep yaşasın” dedi. Başkan Pekdaş, daha sonra TÜRGÖK tarafından hazırlanan ve bu ay142. sayısı çıkacak olan sesli dergi Arkadaş için kayıt stüdyosuna girerek röportaj yaptı.



HER DESTEK YENİ BİR UMUT



Ziyarette konuşan TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan da kuruluş amaçlarının görme engellilerin Türkçe okur-yazarlık oranını arttırmak, eğitim ve kültürlerine katkıda bulunarak yaşam kalitelerini yükseltmek olduğunu söyledi. Görme engelliler kitaplığının hizmetlerini anlatan Yazgan, daha çok bağışçı bularak kitaplıktaki kabartma ve sesli kitap sayısını artırmayı istediklerini söyledi. Başkan Pekdaş’a göstermiş olduğu ilgiden ve vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür eden Yazgan, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışından da birçok görme engelliye ulaşan hizmetin daha da artması için yeni bağışçılar ve gönüllüler beklediklerini dile getirdi.



BAĞIŞLARLA BÜYÜYOR



Bağışlarla görme engellilere ışık olan TÜRGÖK’ün kabartma ve sesli kitapları yurtiçi ve yurtdışında yaşayan görme engelli üyelere kargo yoluyla gönderiliyor. Görme özürlülerin yazılı kaynaklardan yararlanma sorununa köklü çözümler getiren, onların eğitimine ve kültürel gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunan kitaplığın tüm masrafları gönüllülük esasıyla bağışçılar tarafından karşılanıyor. Margo ücretlerine, baskı masraflarına ve başka kitapların basılmasına destek olmak isteyenler www.turgok.org adresinden ve TÜRGÖK'ün (0232) 2242627 numaralı telefonundan ulaşarak bilgi alabilirler. Kampanya kapsamında bir kabartma kitap için yaklaşık 500 lira bağış gerekiyor.