Görmeyenlere göz oldular

Bornova Rotary Kulübü Üyeleri 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü nedeniyle Beyazay Derneği İzmir Şubesine 40 adet beyaz baston hediye etti

Uluslararası Rotary 2440. Bölgeye bağlı Bornova Rotary Kulübü 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü nedeniyle Görme Engellilerin yolda yürürken kullandıkları ve açıldığında yön bulmalarını kolaylaştıran beyaz bastonlardan hediye etmek ve onların toplum içinde daha aktif yer almalarına katkıda bulunmak amacıyla Beyazay Derneği İzmir Şubesini ziyaret etti. Kendisi de doğuştan görme engelli olan Beyazay Derneği İzmir Şube Başkanı Salih Arıkan, görme engelli bireylerin hayatın içinde var olabilmelerine katkıda bulunma konusunda toplumu daha fazla duyarlı olmaya davet etti. Salih Arıkan, "Amaç birlikte yaşama kültürünü artırmak. Bizim sizden ricamız maddi ve mali kaynaklarla yapılan çalışmalardan ziyade toplumun fikrini, felsefesini, anlayışını değiştirecek, birlikte yaşama kültürünü artıracak faaliyetlerin içerisinde olmanız." dedi.



Bornova Rotary Kulübü Başkanı Avukat Halil Bülent Serdaroğlu ise, "Biz gören insanlara görmeyeni anlatarak anlayışı değiştirmeliyiz. Birlikte yaşama anlayışını değiştirecek işler yapmalıyız. Fırsat eşitliği verildiği takdirde toplumda aşılamayacak hiçbir engel kalmayacağına inanıyorum." diye konuştu.Yaklaşık 50 üyesi bulunan Beyazay Derneği İzmir Şubesi 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Gününü Aşure etkinliği düzenleyerek kutladı. Etkinlik, Bornova Rotary Kulübü üyeleriyle birlikte beyaz bastonların dernek üyelere dağıtılmasıyla sona erdi.