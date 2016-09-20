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    • Gözaltına alınan İzmir'in eski vali yardımcısı serbest bırakıldı

    İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Suat İlhan gözaltına alındı

    20 Eylül 2016 Salı 10:06
    Gözaltına alınan İzmir'in eski vali yardımcısı serbest bırakıldı
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada daha önce görevden uzaklaştırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan İlhan, İzmir Adliyesine gelişinde polis tarafından gözaltına alındı.

    İlhan, İzmir Adliyesi Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan İzmir Vali Yardımcısı Ufuk Seçilmiş ile Menderes Kaymakamı Ahmet Ufuk Hasçakal gözaltına alınmış, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakılmışlardı.

    TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

    İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Suat İlhan, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Vali Yardımcısı İlhan, serbest bırakılınca ailesiyle birlikte adliyeden ayrıldı.



    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Vali Yardımcısı, Izmir Gözaltı

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