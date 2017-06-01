Gözde İzmir Hastanesi'nden erken teşhis cihazı

GÖZDE İzmir Hastanesi'nin yaptığı yatırımla İzmir'e getirilen cihaz sayesinde, rahim ağzı dokusunda gelişen kanser öncesi hücresel değişimlerin, smear testi ve HPR testine göre 2 yıl daha erken teşhis edilebileceği bildirildi

Cihazın İzmir'e getirilmesinin İzmir sağlık dünyası adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirten İzmir Gözde Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, rahim ağzı kanserini önceden haber veren dünyadaki ilk ve tek cihaz olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özsoy, cihazın reflektan ve floresans spektroskopi tekniklerini uygulayarak dokudaki biyokimyasal ve morfolojik değişimleri gösteren kompleks verileri analiz etmek üzere taramayı gerçekleştirdiğini belirtti. Cihazın sadece hekim ya da hemşire tarafından uygulanabilen hızlı, acısız ve non - invazive bir test gerçekleştirdiğini aktaran Özsoy, ayrıca test aşamasında anestezi uygulamaya gerek olmadığını da kaydetti. Tarama sonuçlarının 80 saniye gibi hızlı bir şekilde yansıdığını ve gerektiğinde ileri teşhis ve tedavi amaçlı diğer prosedürlere geçiş kararının hemen verilebildiğini belirten Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, kanserle mücadelede erken teşhisin ve hızlı karar vermenin önemine dikkat çekti.





YANLIŞ TEDAVİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR





Rahim ağzı kanserinin genellikle genç yaştaki kadınlarda yüzde 1 ile yüzde 3 arasında görüldüğünü ifade eden Özsoy, "Geleneksel yöntemlerde ortaya çıkan yanlış negatif sonuçlar cihaz sayesinde ortadan kalkıyor. Hastalığın teşhisine ve buna bağlı olarak minimal cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilecek sorunların gecikerek büyümesine engel oluyor. Diğer yandan ortaya çıkabilecek yanlış pozitif sonuçları da ortadan kaldırıyor ve sağlıklı rahim ağzına sahip kadınların gereksiz kolpokopi, biyopsi ve cerrahi müdahale görmesi riskini engelliyor. Kanser daha oluşmadan yapılan analiz sonucunda uygulanacak tedaviyle genç yaşta menapoz ve rahmin alınması gibi risklerin önüne geçiyor" diye konuştu.





"TÜM KADINLAR TESTLERİNİ YAPTIRSIN"





İnsan sağlığını bu denli etkileyen bir hastalığı önceden teşhis ederek önüne geçen bir cihazın İzmir'de mutlaka bulunması gerektiğini düşündüklerini belirten Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, "Cihazımızın sadece İzmirli kadınlara değil çevre illerden de gelecek kadınlarımıza hizmet vermesini bekliyoruz. Geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabilecek rahim ağzı kanserinin teşhisinde ve tedavisinde bu önemli adımı atmaktan dolayı mutluyuz. Artık İzmirli kadınlarımız rahim ağzı kanseriyle mücadelede çok daha etkin bir tedaviye sahipler" dedi.







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