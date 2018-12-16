Gözleri oyulmuş, kulakları kesilmiş kedi için harekete geçtiler

Sosyal medyada gözleri oyulmuş, kulakları kesilmiş bir kedinin fotoğraflarının paylaşılması üzerine harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, yaralı kediyi bulup tedavisini üstlendi

Gözleri oyulmuş, kulakları kesilmiş kedi için harekete geçtiler
16 Aralık 2018 Pazar 11:18

HAYTAP İzmir İletişim Sorumlusu Esin Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe Spor Kulübü yakınlarındaki parkta işkence edilmiş bir kedinin fotoğraflarını sosyal medyada gördüklerini ve harekete geçtiklerini anlattı. 

Önder, hayvanseverlerin sokak sokak tüm bölgeyi aradığını ve yaralı kediyi Gamze Shidler adlı hayvanseverin, eski bir arabanın içinde saklanmış halde bulduğunu ifade etti. 

Gözleri oyulmuş ve kulakları kesilmiş kediyi bir veteriner kliniğine götürdüklerini anlatan Önder, "HAYTAP olarak tüm ücretlerini karşılayıp can vermeye çalışacağız. Daha sonra da yuva bulmak istiyoruz. Sorumluların bulunup cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #göz #kedi #oyulmuş #hayvanseverler #izmir
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