Gözleriyle müzik yapıp konser verecek

İzmir'de 14 yıldır solunum cihazıyla yaşamını sürdüren, geliştirilen program sayesinde baş hareketiyle bilgisayar ortamında enstrüman kullanan ALS-MNH hastası göz doktoru Alper Kaya, seyircilerin karşısına çıkarak yarım kalan konser hayalini gerçekleştirecek

Göz ihtisası yaptığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 28 yıl önce rahatsızlanan ve tetkikler sonucu ALS-MNH (Amyotrofik Lateral Skleroz- Motor Nöron Hastalığı) hastası olduğunu öğrenen Kaya, yaklaşık 14 yıldır solunum cihazıyla hayatını sürdürüyor.

Hastalığına bir dönem yurt dışında çare arayan ancak çözüm bulamayınca ülkeye dönen Kaya, bu süreçte kendisi gibi doktor olan eşi ve kızı Ece'nin desteğiyle yaşama bağlandı. Boynundan aşağısı felç olup, solunum cihazına bağlanıncaya kadar mesleğini bırakmayan Kaya, tekerlekli sandalyesinde hayatına devam ediyor. Sadece başıyla yönlendirdiği bilgisayarını kullanabilen Kaya, bu sayede kitap yazma imkanı da buldu.

Gitarını yanından ayırmadı

ALS-MNH teşhisi konup kollarındaki güç kaybı artıncaya kadar gitarını yanından ayırmayan Kaya, hastalığının ilerlemesinin ardından çok sevdiği müziğe veda etmek zorunda kaldı. Müziğe sevgisi içinde bulunduğu zor durumda dahi azalmayan Kaya, 2 yıl önce internette İspanya'da engelli öğrenciler için program hazırlayan Zacharias Vamvakousis ile tanıştı.

Pompeu Fabra Üniversitesinde müzik ve makina öğrenme laboratuvarında araştırmacı olarak görev yapan Vamvakousis'e bir müzik enstrümanı çalmak istediğini anlatan Kaya'nın bu arzusu "Eye Harp" isimli bir bilgisayar programı sayesinde gerçeğe dönüştü.

ALS hastası Kaya, göz kontrolüyle çalışan, bilgisayara indirilen program sayesinde kısa sürede pan flüt, yan flüt ve düdük çalmayı öğrendi.

Sürpriz yaptı

Piyano sanatçısı Cengiz İnal ve Elena Nikitina ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kaya'yı bu özel gününde programı geliştiren Vamvakousis da yalnız bırakmak istemedi. Sürpriz yaparak İzmir'e gelen Vamvakousis, konser hazırlığını evinde sürdüren Kaya'nın çaldığı parçalara akordiyonu ile eşlik etti.

Alper Kaya yaptığı açıklamada, müzik yapmaya yarayan programı kullandıktan sonra çok mutlu olduğunu söyledi.

Yıllar sonra sahneye çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Kaya, "İlk önce tek işaret parmağımla kitap yazdım. Sonra sanal klavyeyle yazı yazdığım günler geliyor aklıma. O zamanda aynı mutluluğu hissetmiştim. Göz ve kafa hareketiyle melodi çalmak ve müzik yapmak çok güzel. Biri bana yıllar önce bu şekilde müzik yapacağımı söyleseydi inanmazdım. Amacım farkındalık yaratmak. Şimdi yarım kalan hayalimi gerçekleştireceğim için çok heyecanlıyım." dedi.

Kaya, fiziksel hareketi kısıtlı olan insanların da müzik yapabileceğini göstermeyi amaçladığını kaydetti.

ALS hastalarının neler yapacağını kanıtlamak istediğini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Bu sistem göz ve baş hareketleriyle kullanılıyor. Bilgisayar ekranında özel bir disk var ve ben orada istediğim enstrümanı kullanabiliyorum. Dünyada müzik yapan engelli hasta çok. Hastalığım boyunca hiç ümidimi kaybetmedim. Yıllardır solunum cihazıyla yaşıyorum. Nefes varsa umut da vardır. Bu sözü de karşılaştığım ALS hastalarıyla paylaşıyorum."

"Engellilerin müzikle ilgilenmesi istiyorum"

Vamvakousis ise müzikle ilgilenen bir arkadaşının trafik kazası sonrası engelli kaldığını, "onun için ne yapabilirim" diye düşündüğü günlerde Kaya ile tanıştığını aktardı.

Kaya ile konuştuktan sonra program üzerinde çalışma başlatma kararı aldığını dile getiren Vamvakousis, "Hazırladığım bilgisayar programının her aşamasını Kaya ile paylaştım. 2 yıl boyunca yüz yüze gelmesek de her gün internet üzerinden konuştuk. Sonunda ortaya bu eser çıktı. Engellilerin müzikle ilgilenmesi istiyorum. Kaya'nın programı tanıtmak için konser verme kararı almasının ardından ben de yanında olmak istedim ve Türkiye'ye geldim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Vamvakousis, engellilerin bu programı kullanarak müzik yapabileceğini, onların hayatlarını müzik anlamında kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.