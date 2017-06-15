Göztepe'nin 92'nci kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

ADINI 14 yıl sonra Süper Lig'e yazdırmayı başaran Göztepe, kuruluşunun 92'nci yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı

Saat 20.00'de trafiğe kapatılan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Susuzdede Parkı'ndan “1925’te güneş doğdu İzmir’e” bestesine itafen üç boyutlu Göztepe logosu da yansıtıldı. Göztepe yönetimi ve futbolcular da kutlamalara tekneyle katıldı.Güzelyalı'da toplanan binlerce sarı-kırmızılı taraftar ışık ve müzik gösterileriyle coşarken, saat 22.00'yi gösterdiğinde meşale şov başladı. Geleneksel olarak doğum gününü kutlayan sarı-kırmızılılar 1925 adet meşale yakarak geceyi aydınlattı. Ortalığı "Şampiyon Göztepe" tezahüratlarıyla inleten futbolseverler İzmir'i karnaval yerine dönüştürdü.Başkan Mehmet Sepil ve takım teknede hem Play-Off şampiyonluğunu hem de Göztepe'nin kuruluş yıldönümünü kutladı. Gece havai fişek gösterileriyle sona ererken, Karşıyaka Sahili'nden de yüzlerce fişek atılması dikkatlerden kaçmadı.