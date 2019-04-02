Göztepe Rotary'den Prof. Dr. Uyar'a ödül

Göztepe Rotary Kulübü bu yılın meslek hizmet ödülünü palyatif bakım alanında ülke genelinde yaptığı çalışmalarla adını duyuran Ege Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Uyar'a verdi.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Göztepe Rotary Kulübü meslek hizmet ödülünü son yıllarda gereksinimi giderek artan palyatif bakımın yaygınlaşmasına yönelik özverili çalışmalarda bulunan Ege Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Uyar'a verdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaşamı tehdit eden bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan ağrı ve diğer problemlerin erken tanınması ve değerlendirilmesi ile fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerin karşılanmasını, yaşam kalitesinin arttırılmasını hedefleyen, hasta ve hasta yakınlarının desteklendiği bir yaklaşım olarak kabul ettiği palyatif bakım, başta ağrı ve sıkıntı veren diğer semptomları rahatlatır. Ölümü yaşamın normal bir süreci olarak kabul eder,ölümü ne hızlandırma ne de erteleme amaçlanır,hasta bakımına psikolojik ve manevi destek entegre edilir. Hastaların ölünceye kadar mümkün olduğunca aktif yaşamasını destekleyen bir sistem sunar. Hasta ailesinin gereksinimlerini karşılayacak yas danışmanlığını da içeren bir ekip yaklaşımı kullanır. Ayrıca yaşam kalitesinin artırılması ile hastalığın seyrini de olumlu etkileyebilir,yaşamı uzatan kemoterapi, radyoterapi gibi diğer tüm tedavilerle birlikte hastalığın erken evresinde uygulanabilir, sıkıntılı klinik komplikasyonların daha iyi anlaşılması ve tedavisi için gerekli araştırmaları yapar.

Destek büyümeli

Bu yılın ülkemizde 'yaşlı yılı' ilan edilmesi, yaşlı nüfusun tüm dünyada artışı ile kronik hastalıkları da beraberinde getirmesi ile bu konunun hep gündemde olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Meltem Uyar, "Uzun yıllardır çalıştığım kurumda ve ülkemde bu konudaki çabalarım ve gayretlerimin Göztepe Rotary Kulübü tarafından bu ödülle onurlandırılması sivil toplum kuruluşlarının konuya bakış açısı yönünden çok kıymetlidir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Aylin Girgin ise, "Bu bakımın ülkemizdeki farkındalığının yapılacak projeler açısından güçlerin birleştirilmesi ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da desteklemesi ile artacağını umut ediyorum" dedi.