Göztepe ve Karşıyakalı minik futbolcular Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti

Sarı kırmızılıların Bodrum'daki futbol okulundan 25 küçük futbolcu, velileriyle birlikte İzmir'e gelerek Karşıyaka Çarşısı girişinde yeşil kırmızılı ekibin altyapısındaki kendi yaş gruplarından futbolcularla buluştu. Üzerlerinde formaları da olan küçük futbolcular, çarşıdan kortej halinde, İzmir Marşı'nı söyleyerek Zübeyde Ana'nın kabrine yürüdü. Karşıyakalı minik futbolcular bu esnada ellerinde, "Zübeyde annemizin evlatlarıyız. Mustafa Kemal'in askerleriyiz", Göztepeliler ise, "Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir" yazılı pankartları taşıdı.Kaynak: DHA
Çarşıdan alkışlar eşliğinde geçtikten sonra Zübeyde Hanım'ın karbine birlikte çiçek koyan Göztepe ve Karşıyakalı minikler, ziyaretin ardından parmak izleri ile oluşturdukları dostluk tablosunu ve formalarını birbirlerine armağan ederek renkli görüntüler oluşturdu.
Göztepe Bodrum Futbol Okulu Sorumlusu Emrah Çatak, bu özel ve anlamlı günü daha da anlamlı hale getirmek amacıyla Atatürk çocuklarını en büyük anneye getirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Çatak, Göztepe-Karşıyaka arasındaki rekabete rağmen bu dostluk tablosuna fazlasıyla ihtiyaç olduğunu belirtip misafirperverlikleri için Karşıyaka Spor Kulübü yetkililerine teşekkür etti.
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