Gözü yaşlı aileler, arife günü şehitliği doldurdu

Ramazan Bayramı arifesinde, İzmir'deki mezarlıklar, ziyaretçilerle doldu taştı. Bu ziyaretlerde annelerin gözyaşlarının dinmediği yerlerden birisi de Kadifekale Şehitliği olurken, artık terörün bitmesi istendi

İzmir'deki mezarlık ziyaretlerinde, anneler Kadifekale Şehitliği'nde evlatlarının mezarlarının başında gözyaşı döktü. Çocuklarını terörle mücadelede kaybeden acılı aileler, sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe geldi. Burada özellikle anneler, evlatlarının yitirmelerinin üzerinden kaç yıl geçerse geçsin dinmeyen acılarıyla, oğullarının mezarı başında gözyaşı döktü. Annler, şehit evlatlarının mezarlarını, büyük titizlikle, elleriyle temizledi. Mezara dikilmiş olan çiçeklerinin, fidanların bakımını yaptı, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Evlatlarının mezarlarını yıkayan anneler, mezar taşlarını öperek hasret giderdi.



Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı teknesinin 17 Ağustos 2016'da Sarayburnu açıklarında kuru yük gemisiyle çarpıştıktan sonra alabora olması sonucu şehit düşen er Sinan Göktaş'ın teyzesi Fadik Taçyıldız, "Annesi ziyaretine gelemedi. Kardeşimin oğlu, ben geldim. İstanbul'da gemi kazasında şehit oldu. Babası o şehit olmadan 7 ay önce vefat etmişti. Peşine onu şehit verdik. Beklemediğimiz bir durumdu, başımıza geldi. Emir büyük yerden. Her bayram buraya geliyoruz. Şehidimizi yalnız bırakmıyoruz. Her zaman buradayız. Vatan sağolsun, yapacak bir şey yok. Ondan geldik, ona gideceğiz" dedi.



Ağrı'nın Hamur İlçesi'nde, 9 Eylül 1992'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Şehit Piyade Üsteğmen Mustafa Solak'ın mezarını ziyaret eden annesi Hatice Solak, terörün bitmesini ve artık annelerin gözyaşlarının durmasını isteyerek, "Bizim toprağımız olmayan yerlere askerimizi evlatlarımızı göndermesinler. Yavrularımıza kıymasınlar, ciğerimizi yakmasınlar. Bunları dile getiren yok, şehit annesi olarak buna çok üzülüyorum. Allah kimseye evlat acısı vermesin" diye konuştu.



'ŞAHİN'İM BAYRAMIN MÜBAREK OLSUN'

Hakkari Şemdinli'de 20 Ağustos 1995'te bölücü terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Er Şahin Şimşek'in annesi 72 yaşındaki Ayşe Şimşek, Ramazan Bayramı öncesi oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyledi. Oğlunun mezar taşını öpen ve gözyaşlarını tutamayan acılı anne Şimşek, aradan 22 yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğini belirterek, "Oğlum, Şahin'in, kuzum bayramın mübarek olsun. Taşlarına kurban olurum. Allah kimseye bu acıya göstermesin. Bayramlar gelince içimiz kan ağlıyor. Allah vatanımızı milletimizi korusun. Hakkari Şemdinli'de şehit düştü. Şimdi küçük torunumun orada askerlik yapıyor. Dayısının şehit olduğu yerde askerlik yapıyor. Ben her fırsatta gelmeye çalışıyorum. Yürüyemiyorum, damadım izne ayrılınca gelebiliyorum. Karşıyaka'da oturuyorum. Hiç değilse cuma günleri buraya bir araç kaldırsalar. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, çok zor" dedi.