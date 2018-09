Gözünü kaybedince podyum hayalini gerçekleştirdi

Geçtiğimiz sene Eylül ayının başında Bostanlı'da bir mekanda bodyguardlık yapan Sedat Şentürk (27), 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayda sol gözünü kaybetti. Ancak Şentürk yılmadı ve hayalini gerçekleştirdi

Süleyman Gülen- Olay geçtiğimiz sene Eylül ayında Bostanlı'da bir mekanda gece yarısında gerçekleşti. Çocuk işçi çalıştırdığı öne sürülen R.A, mekanın çocuk işçilere karşı çıkması üzerine sinirlendi ve pompalı tüfeğini kaparak arabasından mekanı taradı. Mekanda bodyguard olarak çalışan Sedat Şentürk ise 18-19 yaşındaki diğer gençleri korumak için onların üzerine atılınca mermiler sol gözüne isabet etti ve olay yerinde gözünü kaybetti. Olay sonrasında mekan sahipleri yaşadıklarını iş kazası olarak nitelendirmeyerek Şentürk'ün arkasında durmadı. Hastane masraflarını da üstlenmeyen mekan sahipleri, üstüne üstlük olayın ertesi günü mekanda müzik açarak hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiler.

Azmetti, podyuma çıktı

Gözünü kaybettikten sonra uzun süre hastanede kalan Şentürk, doktorların yasaklamasına rağmen çok sevdiği vücut geliştirme sporundan kopamadı. Kafasında 20'den fazla dikiş olmasına aldırmadı, 6 ayda hazırlanarak Türkiye Vücut Geliştirme Yarışması Büyük Erkekler Atletik Vücut kategorisinde yarı finale çıktı. Bunun büyük başarı olduğunu belirten Şentürk, "Böyle talihsiz bir olay yaşadım, bir arkadaşım gözlerimin önünde hayatını kaybetti. Sol gözümü kaybettim ve günlerce hastanede kaldım. Bir gün olsun mekandan gelip geçmiş olsun demediler. Hadi beni boşverin de oradan bir cenaze çıkmıştı. Beni en çok üzen de bu olaydan sonra, ertesi gün mekanda müzik çalınıp alkol içilmeye devam edilmesiydi. Hiç mi saygınız yoktu? Hastane masraflarının karşılanmaması da bir diğer sorun. Ancak ben her şeye rağmen pes etmedim, doktorların bir sene çalışman yasak demelerine rağmen hastaneden çıkar çıkmaz çok sevdiğim vücut geliştirme sporuna koştum. Çalışamasam da o salonun kokusunu içime çektim. Daha sonra çok değerli Efe Kurtyılmaz hocamın desteğiyle kafamda 20'den fazla kırık ve sol gözümün olmamasına rağmen Türkiye Vücut Geliştirme Yarışması'na hazırlandım ve yarı final yaptım. Bu büyük başarıydı benim için. Podyum hayalimdi. Şimdi ise Nisan ayında Antalya'daki şampiyonada ülkemizi Avrupa'da temsil etmek için hazırlanıyorum. Çok masraflı bir spor olduğu için de devletten beslenmemize destek vermesini bekliyoruz" dedi.





"Can güvenliğimiz yok"

Bodyguardlık mesleğinde her türden insanla uğraştıklarını ve can güvenliklerinin olmadığını belirten Şentürk, mekanların işine gelirse seni tanıdıklarını söyledi. Şentürk "Bodyguardlık sisteminde senin çalışmaya ihtiyacın vardır. Mekan sahibi senin bu ihtiyacını kullanır ve başına bir olay gelince arkanda durmaz. Bu tüm bodyguardların yaşadığı bir sorun. Can güvenliğimiz olmuyor. Kendimizi koruyacak silah bile taşıyamıyoruz. Mekanda çalışıyor görünmene rağmen en ufak bir olayda seni tanımıyorlar. Her türlü madde kullanan, alkol alan insan gelip sana sataşıyor. Üzerinde kendini koruyacağın hiçbir şey yok. Mekan senden oranın asayişini sağlamanı istiyor ancak senin hiçbir can güvenliğin yok. Sen mekan için canını ortaya koyarsın, onlar seni tanımaz. İşlerine gelince sen paşasın, kralsın; işlerine gelmediğinde hiçbir şeysin. Artık bodyguardlık yapmam" diye konuştu.