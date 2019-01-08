Grev erteleten tweet

AK Parti İzmir Büyükşehir Başkan Adayı Nihat Zeybekci, dün akşam saatlerinde İZBAN grevi için "Bu çile en kısa zamanda bitecek" diye tweet attı. Sabah grev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ertelendi.

İzmir'de İZBAN işçilerinin 10 Aralık 2018"den bu yana sürdürdükleri grev, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla 60 gün ertelendi. Karara Erdoğan'ın "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görmesi" gerekçe gösterildi.

Grevin ertelenmesiyle birlikte, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin dün akşam saatlerinde attığı "zamanlaması manidar" tweet akıllara geldi. Zeybekci, yaptığı paylaşımda "Trafik çilesi ve ulaşım eziyeti haline dönüşen #İZBAN sorunu hakkında hemşehrilerimizden gelen mesajları alıyor, her anı bizzat yaşıyoruz. Bu mağduriyetin devamına izin vermeyeceğiz. Bu çile en kısa zamanda bitecek!" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni grevi sonlandıramadığı gerekçesiyle her fırsatta eleştiren ve "CHP çöptür, CHP grevdir" gibi ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin adayının sorunu çözme vaadinin ardından jet hızıyla verdiği erteleme kararı kafalarda soru işareti bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, son olarak grevdeki işçilere yüzde 30 zam teklif etmiş ancak Demiryol-İş Sendikası, teklifin reddedildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ertelenen grev, anlaşma sağlanamadığı takdirde 8 Mart'ta, yani yerel seçime 22 gün kala yeniden başlayacak.

Zeybekci'nin tweet'i: