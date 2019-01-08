Grev kararı ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye bağlı iş yerlerindeki grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi.

Grev kararı ertelendi
08 Ocak 2019 Salı 09:32

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

Söz konusu karar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izban #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #grev #erteleme
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