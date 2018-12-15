Grev, partilerin değil İzmir'in sorunudur

Eski DİSK Genel Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir'in en büyük toplu taşıma banliyö sistemine sahip İZBAN'daki grev için Ulaştırma Bakanlığı'na çağrı yaptı

Burcu Özkan- Beko, grevin kazananının olmadığını belirterek, "İzmir'de kaç tane milletvekili varsa, CHP'lisi, AKP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi herkes bu konu ilgili üzerine düşen görevi yapmalı diye düşünüyorum. Anlaşmayı sağlayacak olan ise Ulaştırma Bakanlığı'dır" dedi.

Grevin galibi olmaz diye söze başlayan Beko, "İzmir'de en büyük toplu taşıma aracı olan İZBAN, Aliağa'dan Selçuk'a her gün 500 bine yakın yolcu taşıyor. Hal böyle olunca grevin sonuçları ağır oldu. Öğrenciler okula gidemiyor, işçiler işine gidemiyor, hastalar hastaneye gidemiyor, emekli de evden çıkamıyor. Yani burada biz her gün 500 bin insanın seyahat özgürlüğünü engellemiş oluyoruz. İzmir'in biricik olan Atatürk Havalimanı'na ise günde binlerce insan geliyor, İzmir içinden ve dışından" diyerek ulaşım hakkına vurgu yaptı.

"Grev ne zaman biter ve ne zaman uzlaşma sağlanır bilmiyorum ama bu problem sadece CHP'nin sorunu değil" diye konuşan Beko, "İzmir'de kaç tane milletvekili varsa, CHP'lisi, AKP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi herkes bu konu ilgili üzerine düşen görevi yapmalı diye düşünüyorum. Bizler İzmir'in temsilcileriyiz neticesinde. Dolayısıyla İzmirlilerin çile çekmesine hiç kimse razı olmaz diye düşünüyorum. Parti ayrımı yapmaksızın İzmir milletvekillerinin tamamı için söylüyorum, bu İzmir'in sorunu. TCDD ve Ulaştırma Bakanı birleşmeli. Zaten ben de bu nedenle yola çıkarak Meclis'te sorunu gündeme getirdim. Niçin Mecliste bunu haykırdım? Çünkü konunun doğrudan muhatabı Bakanlıktır" dedi.

Grevin muhatabı Bakanlıktır

Toplu sözleşme müzakeresini Bakanlık adına TCDD'nin yetkililerinin yürüttüğünü belirten Beko, "Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi bu müzakereleri yapıyordu. Fakat bu dönem Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD yöneticileri toplu iş sözleşmesi müzakerelerini devam ettiriyorlar. TCDD yöneticileri bir müzakere yapıyorsa, işçiler grevde ve sözleşme tıkandıysa buna müdahil olacak kişi Ulaştırma Bakanlığı'dır. Yüzde 50'si TCDD yüzde 50'si İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan bir işletme bu. Belediye bu dönem 'Geçmiş dönemlerde biz bu toplu sözleşmelerde elimizden geleni yaptık, bu dönem de yüzde 50 ortağımız olan TCDD'ye bırakıyoruz. Onlar bunu üstlendiler' dediler. O nedenle konunun muhatabı Bakanlıktır" şeklinde konuştu.

'İzmir'in demir ağları güçlendirilmeli'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem çalışmaları üzerine konuşan CHP'li Beko, "İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı dikkat ederseniz, metro ile başladı ve ardında raylı sistemi örmeye devam etti. Tabii ki İZBAN İzmir için çok büyük bir kazanım oldu. Bunlar raylı taşıma araçları. 21. yüzyılda lastik tekerlekli araçlarla kitle taşımacılığı olmaz. İBB Başkanlığının metro ile raylı sistemde ve İZBAN'la attığı bu adımlar bana göre iyi ve güzel adımlardı. Fakat bu demir ağlarımızı biraz daha güçlendirmek lazım." dedi.

İZBAN işçileri açlık sınırında

İZBAN çalışanlarının açlık sınırında ücretlerle çalıştığını belirten Beko, "TÜRK- İŞ Sendikasını Şube Başkanlığını ziyaret edip oradan bir dosya aldım. Aldığım dosyada işçilerin eline geçen ücret yazıyordu. İşçilerin yüzde 50'si açlık sınırında, yüzde 50'si ise yoksulluk sınırında çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımızın afaki bir talepleri olmadığını görüyoruz belgelerle. Bu işçilerin insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş talepleri var. Bugüne kadar Demiryol- İş Sendikası yöneticileri bu konuyu çok fazla ciddiye almadılar anladığım kadarıyla. Kışın ortasında her gün 500 bin yolcu taşıyan, İzmir'in en büyük toplu taşıma aracının greve girmesiyle İzmir'de eziyet yaşanmaması için politikadan bağımsız halk için bir çözüme gidilmesi gerek. Ulaştırma Bakanlığı'nın araya girerek, iş barışı sağlayarak bu işi bitirmesi gerekiyor" diye konuştu.