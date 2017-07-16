Grevin zararı günlük 150 bin TL

Ali Budak-İZDENİZ'de 12 Temmuz'da başlayan grev sürüyor. Grev nedeniyle 3 gündür vapurlar çalışmıyor. Günde ortalama 226 seferin yapıldığı denizcilerin grevi devam ederken günde taşınan yaklaşık 3 bin araç ve 40 bin yolcunun da bundan olumsuz etkilendiğini belirten Türkiye Denizciler Sendikası Genel Mali Sekreteri Cevahittin Yeşiltaş, 'Sendika üyesi 260 personelin greve çıkması nedeniyle günlük zarar 150 bin lirayı buldu. Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Biz tüm üyelerimize en an yüzde 15 oranında zam yapılmasını istiyoruz' dedi

İZDENİZ'de işveren ve sendika arasında 11 Temmuz'da yapılan görüşmeden sonra başka görüşme olmadı. Ocak ayından bu yana Türkiye Denizciler Sendikası ile İZDENİZ arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri ücret zammı maddelerinde tıkandı. Son gün yapılan görüşmeden de sonuç çıkmayınca, sendika daha önce aldığı karar doğrultusunda 12 Temmuz Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren greve başladı. Grev kapsamında 250 personel işbaşı yapmadı. Körfez'de çalışan ve 19 gemisi olan İZDENİZ'de, 40 sendikalı çalışan iskelelerde nöbet tutmaya başladı. Yolcu ve arabalı vapurlar Bostanlı, Konak, Karşıyaka, Üçkuyular iskelelerine bağlandı. Grevin getirdiği olumsuz sonuçlar sadece yolcuları da vurmadı. Grev aynı zamanda iskelelerde satış yapan esnafı da olumsuz etkiledi ve satışlarında yüzde 60 düşüş yaşandı.



'Diğer Belediye şirketleri yüzde 19 zam verdi'



5 aydır süren görüşmelerden sonuç alamadıkları için greve çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyen Türkiye Denizciler Sendikası Şehir Hatları Şubesi Başkanı Hüseyin Sarayoğlu, '4857 sayılı yasaya göre çalışan 92 arkadaşımıza yüzde 9.5 zam önerdiler. Oysa belediye diğer şirketlerinde çalışanlarına yüzde 18, sosyal haklarla birlikte yüzde 19 gibi bir zam yaptı. Biz de bunu talep ettik. 4857'nin dışında 854 sayılı yasaya göre çalışan gemi adamlarımız var. Gemi adamlarına ilk yıl sıfır zam veriliyor. Sonra enflasyon oranında zam öngörülüyor. Sıfır zammı kabul edemeyiz. Diğer şirketlerle sosyal haklar aynı olmalı. Diğer şirketlerden daha düşük önerilerini kabul etmiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na bence yanlış bilgi veriliyor, yanıltılıyor. Bunları bilse izin vermeyeceğini düşünüyorum' dedi.



'Gemi adamlarına sıfır zam teklif edildi'



Günde ortalama 226 seferin yapıldığı denizcilerin grevi devam ederken günde taşınan yaklaşık 3 bin araç ve 40 bin yolcunun da bundan olumsuz etkilendiğini belirten Türkiye Denizciler Sendikası Genel Mali Sekreteri Cevahittin Yeşiltaş, şunları söyledi: Sendika üyesi 260 personelin greve çıkması nedeniyle günlük zarar 150 bin lirayı buldu. Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Biz tüm üyelerimize en az yüzde 15 oranında zam yapılmasını istiyoruz. Fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi karada çalışan personele yüzde 9.5, denizdekilere ise yüzde '0' zam verme peşinde. Şu anda ortada bir görüşme masası yok. Ama biz belediye ile ortak noktada buluşacağımıza inanıyorum.



Esnaf da olumsuz etkilendi



TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Denizciler Sendikası (TDS), İzmir Körfezi'nde yolcu ve araç taşımacılığı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ'de çalışan 250 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için grev kararı alması iskelelerde bulunan büfeleri de olumsuz etkiled

Pasaport'ta yaklaşık 50 yıldır büfe işletmeciliği yapan Rıdvan İyiülgülü ise, 'İş yoğunluğumuz bıçak gibi kesildi' diye konuştu. Pasaport iskelesinde vapurdan inenlere 47 yıldır gazete sattığını söyleyen İyiülgülü, 'Bugüne kadar bu hızda bir iş düşüklüğü yaşamadık. 3 gündür devam eden grev ile iş hacmimiz yüzde 60 düştü. Ben burada gazete satıyorum. Benden gazete alıp etrafta çay içip okuyan çok insan var ama 3 gündür vapurların çalışmaması sonucu işler diğer esnafa da yansıdı. Grev ile sadece yolcular değil esnaf da zor duruma düştü. Belediyenin grevi en kısa sürede bitirmesini umuyoruz' ifadelerini kullandı.



