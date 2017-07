Grip deyip gönderilen sporcu şimdi yaşam savaşı veriyor!

Erkekler Hentbol 1'inci Ligi takımlarından İzmir Büyükşehir Belediyespor'un lenf kanseri teşhisi konulan kalecisi 25 yaşındaki Can Çağnay, geçen haftadan bu yana hastanede yaşam savaşı veriyor

2015-16 sezonunda Göztepe, geçen sezon da İzmir Büyükşehir Belediyespor forması giyen Can Çağnay, üç ay önce Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde apandisit ameliyatı oldu. Ağrıları uzun süre devam eden genç hentbolcu, halsizlik ve yorgunluktan şikayet ederken, kasığında da şişlik meydana geldi. Geçen hafta aniden fenalaşarak bilinç kaybı yaşayan Çağnay, yine Bozyaka Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tahlillerin ardından Çağnay'a lenfoma tehşisi konulurken, kasığında oluşan kitleden parça almak için yapılan operasyon sırasında bir süre solunumunun durduğu öğrenildi. Önce reanimasyon servisine, ardından solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakım ünitesine alınan kalecinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Demet Kaplan'la nişanlı olan Can'ın önümüzdeki ay evlenmeyi planladığı belirtildi.



İzmir Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Süreyya Işıldak, yaşam savaşı veren Can Çağnay'a teşhisin geç konulduğunu söyledi. Genç hentbolcunun ilk olarak geçen sezon Eskişehir deplasmanında rahatsızlık yaşadığını belirten Işıldak, "Can, maçtan bir gün önce kamp yaptığımız otelde baygınlık geçirdi. Ambulans çağırıp, hastaneye kaldırdık. Burada grip teşhisi konuldu ve serum tedavisi uygulandı. Sonraki gün aynı sorun tekrarlanınca oyuncumla birlikte hastaneye gidip doktora durumu anlattım. Doktor grip salgını olduğunu tekrarladı" dedi. Can'ı 4 Nisan'daki Tokat deplasmanında da kendisini iyi hissetmediği için uçakla İzmir'e gönderdiklerini belirten Süreyya Işıldak, "Bozyaka'da apandisit teşhisiyle ameliyat oldu. Ancak sıkıntıları geçmeyince yaranın enfeksiyon kaptığı düşünüldü. Bu süreçte hastane hastane dolaştı. Sonra da lenfoma teşhisi konuldu" diye konuştu.