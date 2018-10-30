Gülbahçe’ye kanal yatırımı

Plan iptalleri ve itirazlar nedeniyle Urla’nın Gülbahçe Mahallesi’ndeki kanal çalışmalarına bir türlü başlayamayan İZSU Genel Müdürlüğü, proje revizyonu ile engelleri aşarak ihale yolunu açtı. İZSU, bu turistik bölgede 53 kilometre kanalizasyon şebekesi ile 3.5 kilometre yağmur suyu şebekesi döşeyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, terfi merkezlerinin imar süreçlerinin uzaması, imar planlarının iptali ve kamulaştırmaya itiraz davaları nedeniyle bir türlü hayata geçirilemeyen Urla Gülbahçe kanal projesini revize etti. Bu turistik mahalleyi sağlıklı kanal alt yapısına kavuşturmak için hazırladığı kanal projesini ileri teknolojiye sahip baca içi terfi merkezleri kullanarak yenileyen İZSU, Gülbahçe ile Karapınar mevkiine kanal şebekesi döşemek için ihaleye çıkıyor.

2018 yılı içinde ihaleyi sonuçlandırarak 2019 yılında yapım çalışmalarına başlamayı hedefleyen İZSU, bölgede 53 kilometrelik kanalizasyon, 3.5 kilometrelik de yağmur suyu hattı oluşturacak. Ayrıca Kocadağ, Güllü ve Cinlipınar derelerinde 1.5 kilometrelik ıslah çalışması yapılacak. Bölgedeki atık sular kanal sistemi ile toplanarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atık Su Arıtma Tesisi’ne iletilecek. İZSU Genel Müdürlüğü, revize edilen proje kapsamında, son yıllarda kullanılmaya başlanan ileri teknolojiye sahip "az alan gerektiren, yeraltına gömülü yapılabilen ve koku giderimli" ileri teknolojiye sahip baca içi terfi merkezlerini de kullanacak.