Güler: İzmir’in ihracatının yüzde 22’sini ESBAŞ yapıyor

Türkiye’nin orta gelir düzeyinden kurtulması için katma değeri yüksek ürünler üretmesi gerektiğini ve bu nedenle Ege Serbest Bölge’ye üretimi ve teknolojisi yüksek sektörleri getirdiklerine vurgu yapan ESBAŞ Başkanı Faruk Güler, ‘Ege Serbest Bölgesi’nin ihracatını tüm Ege Bölgesiyle ihracatıyla kıyasladığımızda, tüm Ege Bölgesi’nin yüzde 11’lik ihracatını biz yapıyoruz’ dedi

Ali Budak- ‘Genişleme arazisindeki çalışmalar devam ediyor’

Ege Serbest Bölgesi’nin genişleme alanı için Ekonomi Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladıklarını dile getiren Güler, ‘300 bin metrelik bir alanı serbest bölgenin genişlemesi için ortaya koyduk ve Ekonomi Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladık. Genişleme arazisindeki çalışmalar devam ediyor. Şu an genişleme alanı içindeki arazinin tapulaştırma işlemini yapıyoruz. Tapulaştırma işlemi hala devam ediyor. Şu an yatırımcılara arazi parselleri konusunda net bir bilgi veremiyoruz. Önümüzdeki günlerde tapulaştırma çalışmaları bitecek. Bu noktadan sonra yatırımcılara parseller konusunda net bilgi vermeye başlayacağız. Fabrika yatırımları için, 2018 yılının şubat ayında fabrika inşaatına başlayacağız’ diye konuştu.

Yazılım firmalarından talep fazla

Ege Serbest Bölgesi’ne 2017 yılındaki pazarlama çalışmaları sebebiyle ağırlıklı olarak teknoloji geliştirme alanında faaliyet gösteren yazılım firmalarının talep olduğunu söyleyen Güler, şöyle devam etti: Bölgemizin altyapısı, ulaşımı, istihdama erişebilirlik, yeşil alan gibi faktörler bölgeyi cazip kılıyor. Broadangle firması, HotelRunner ve ZeroDensity 2017 yılında aramıza katılan firmalar. Makersan firması yerli bir yatırımcı olarak geldi, 2018 yılında yatırımını tamamlayacak. Toplamda 100 civarında istihdam sağlayacak. Katma değeri yüksek ürünler üreten bir şirket ve biz bu firmaları getirmeye özen gösteriyoruz. Janoschka yatırım yapmaya karar veren bir Alman firması ve baskı silindiri imalatı yatırımı yapacak. Üretimde tam kapasiteyeulaşıldığında 200 istihdama ulaşacak. Lupo NH, 2017 yılı içinde üretici olarak faaliyete başladı.Westport, Volvo’ya Türkiye’den doğrudan tedarikçi olarak çalışmaya başladı. Luckyfish CO, dondurulmuş deniz ürünleri konusunda çalışacak. 60 ve ya 80 civarında istihdam sağlayacak. Yatırımlarını büyüten şirketlerimiz var, Tema Medve Korsini. Beypak şirketimiz ve Nova şirketimiz yatırımlarına devam ediyor. Var olan şirketlerimizden önümüzdeki yıl büyüme hedefleri olan ve bizimle paylaşan şirketler var. Birincisi Eldor, Gates Endüstriyel, Korsini, Steam Lab büyümeyi hedefliyor. Ege Serbest Bölgesi teşvikli bir bölge ve teşviği de gerçek anlamda milletin faydalanacağı şirketlere vermek gerekiyor. Misyonumuzda kamu yararı var ve biz kamu yararını gözetiyoruz.

‘2017’yi 2016 rakamlarının üzerinde kapatacağız’

2016 yılında toplam ticaret hacminin 4 milyar 47 milyon dolar olduğunu ve 2017’nin ilk on ayında 3 milyar 529 milyon’a ulaştıklarının bilgisini veren Güler, ‘2017’yi 2016’nın üzerinde kapatacağız. Geçen yıla göre yüzde 5 ticaret hacminde büyüme gösterdik. 2018 yılı için ise tahminimiz 2017 yılının üzerinde olacak. 2018 yılını 4,5 milyar dolar ticaret hacmiyle ve büyümeyle kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Planlarımız ve çalışmalarımız o yönde gidiyor. 2017’yi 19 bin 640 çalışanla kapattık. Bu yıl istihdam rakamımız 20 bin 527. İstihdam da büyüme katediyoruz. Türkiye’deki serbest bölgelerdeki istihdam durumunu referans alırsak tüm serbest bölgeler içinde istihdam’ın yüzde 29’unu biz sağlıyoruz. Yüzde 81 yabancı sermaye, yüzde 19’u yerli sermaye firmalarımız var. Geçmişte 358 şirketimiz vardı. Şimdi 175 firmamız var. Yatırımcı ve şirket sayısı azaldı, ama ticaret hacmimiz arttı. Üretimden satış ve ihracat ciddi seviyede artı. ESBAŞ, tüm Ege Bölgesi’nin yüzde 11’lik ihracatını yapıyor. İzmir’in ihracatının yüzde 22’sini ESBAŞ yapıyor” diye konuştu.

Türkiye’ye katma değer yaratıyoruz

Bölgedeki şirketlerin ihracatının ithalatı karşılama oranının yüzde 165 olduğunu söyleyen Güler, sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye ortalaması yüzde 68’dir. Biz Türkiye’ye katma değer yaratıyoruz. Türkiye’de orta gelir düzeyinden kurtulmamız için ne yapmamız gerekiyor dediğimizde katma değeri yüksek ürünler yaratmamız lazım deniliyor. Türkiye olarak 1 kilogram ihracatımız 1,68 dolar, Ege Serbest Bölgesi’nden ihraç edilen ürünün kilogram ihracat değeri ise 8. 53 dolardır. Ege Serbest Bölgesi’nde bir değer yaratıyoruz’ dedi. ESBAŞ ve Ege Serbest Bölgesi ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi vermek üzere düzenlenen basın toplantısında konuşan Güler, Kalder’in düzenlediği ‘Dönüşüm ve Dönüşümde Liderlerin Etkileri’ konulu ulusal kalite kongresine katıldıklarını ve oldukça verimli iki gün geçirdiklerini ifade ederek, ‘Türkiye’deki şirketlere önceden yapılan değerlendirmeler neticesinde hak eden şirket varsa hak eden şirkete Türkiye mükemmelik ödülü verilir. Bu mükemmellik ödülü sistemi Avrupa Kalite Yönetim Merkezi’nin sistemini kurduğu ve o standartlara uygun olarak verilen bir ödül. Avrupa Kalite Yönetim Merkezi’nin Türkiye’deki temsilcisi Kalder. Bu yıl ESBAŞ olarak mükemmelik ödülünün sahibi biz olduk. Bölgemizde çalışan 20 binin üstünde mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak için uğraşıyoruz. İzmir ödül olarak daha fazlasını hak ediyor’ dedi.Ege Serbest Bölgesi’nin genişleme alanı için Ekonomi Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladıklarını dile getiren Güler, ‘300 bin metrelik bir alanı serbest bölgenin genişlemesi için ortaya koyduk ve Ekonomi Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladık. Genişleme arazisindeki çalışmalar devam ediyor. Şu an genişleme alanı içindeki arazinin tapulaştırma işlemini yapıyoruz. Tapulaştırma işlemi hala devam ediyor. Şu an yatırımcılara arazi parselleri konusunda net bir bilgi veremiyoruz. Önümüzdeki günlerde tapulaştırma çalışmaları bitecek. Bu noktadan sonra yatırımcılara parseller konusunda net bilgi vermeye başlayacağız. Fabrika yatırımları için, 2018 yılının şubat ayında fabrika inşaatına başlayacağız’ diye konuştu.Ege Serbest Bölgesi’ne 2017 yılındaki pazarlama çalışmaları sebebiyle ağırlıklı olarak teknoloji geliştirme alanında faaliyet gösteren yazılım firmalarının talep olduğunu söyleyen Güler, şöyle devam etti: Bölgemizin altyapısı, ulaşımı, istihdama erişebilirlik, yeşil alan gibi faktörler bölgeyi cazip kılıyor. Broadangle firması, HotelRunner ve ZeroDensity 2017 yılında aramıza katılan firmalar. Makersan firması yerli bir yatırımcı olarak geldi, 2018 yılında yatırımını tamamlayacak. Toplamda 100 civarında istihdam sağlayacak. Katma değeri yüksek ürünler üreten bir şirket ve biz bu firmaları getirmeye özen gösteriyoruz. Janoschka yatırım yapmaya karar veren bir Alman firması ve baskı silindiri imalatı yatırımı yapacak. Üretimde tam kapasiteyeulaşıldığında 200 istihdama ulaşacak. Lupo NH, 2017 yılı içinde üretici olarak faaliyete başladı.Westport, Volvo’ya Türkiye’den doğrudan tedarikçi olarak çalışmaya başladı. Luckyfish CO, dondurulmuş deniz ürünleri konusunda çalışacak. 60 ve ya 80 civarında istihdam sağlayacak. Yatırımlarını büyüten şirketlerimiz var, Tema Medve Korsini. Beypak şirketimiz ve Nova şirketimiz yatırımlarına devam ediyor. Var olan şirketlerimizden önümüzdeki yıl büyüme hedefleri olan ve bizimle paylaşan şirketler var. Birincisi Eldor, Gates Endüstriyel, Korsini, Steam Lab büyümeyi hedefliyor. Ege Serbest Bölgesi teşvikli bir bölge ve teşviği de gerçek anlamda milletin faydalanacağı şirketlere vermek gerekiyor. Misyonumuzda kamu yararı var ve biz kamu yararını gözetiyoruz.2016 yılında toplam ticaret hacminin 4 milyar 47 milyon dolar olduğunu ve 2017’nin ilk on ayında 3 milyar 529 milyon’a ulaştıklarının bilgisini veren Güler, ‘2017’yi 2016’nın üzerinde kapatacağız. Geçen yıla göre yüzde 5 ticaret hacminde büyüme gösterdik. 2018 yılı için ise tahminimiz 2017 yılının üzerinde olacak. 2018 yılını 4,5 milyar dolar ticaret hacmiyle ve büyümeyle kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Planlarımız ve çalışmalarımız o yönde gidiyor. 2017’yi 19 bin 640 çalışanla kapattık. Bu yıl istihdam rakamımız 20 bin 527. İstihdam da büyüme katediyoruz. Türkiye’deki serbest bölgelerdeki istihdam durumunu referans alırsak tüm serbest bölgeler içinde istihdam’ın yüzde 29’unu biz sağlıyoruz. Yüzde 81 yabancı sermaye, yüzde 19’u yerli sermaye firmalarımız var. Geçmişte 358 şirketimiz vardı. Şimdi 175 firmamız var. Yatırımcı ve şirket sayısı azaldı, ama ticaret hacmimiz arttı. Üretimden satış ve ihracat ciddi seviyede artı. ESBAŞ, tüm Ege Bölgesi’nin yüzde 11’lik ihracatını yapıyor. İzmir’in ihracatının yüzde 22’sini ESBAŞ yapıyor” diye konuştu.Bölgedeki şirketlerin ihracatının ithalatı karşılama oranının yüzde 165 olduğunu söyleyen Güler, sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye ortalaması yüzde 68’dir. Biz Türkiye’ye katma değer yaratıyoruz. Türkiye’de orta gelir düzeyinden kurtulmamız için ne yapmamız gerekiyor dediğimizde katma değeri yüksek ürünler yaratmamız lazım deniliyor. Türkiye olarak 1 kilogram ihracatımız 1,68 dolar, Ege Serbest Bölgesi’nden ihraç edilen ürünün kilogram ihracat değeri ise 8. 53 dolardır. Ege Serbest Bölgesi’nde bir değer yaratıyoruz’ dedi.