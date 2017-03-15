Gültepe'nin 50 yıllık sorunu çözülüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, plansız gelişme nedeniyle dere yataklarının yola dönüştüğü ve düşük kotta olduğu için yağışlarda sel tehdidi yaşayan Gültepe bölgesindeki İZSU çalışmalarını inceledi. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak projenin Ağustos ayında tamamlanacağını söyledi. Çalışmalardan büyük memnuniyet duyan Gültepeliler, “Bu yapılan hizmet o kadar değerli ki, hepimizi çok mutlu etti. 50 yıllık sorunumuz çözüldü” diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZSU Genel Müdürlüğü'nün Gültepe bölgesindeki Çınartepe, Atamer, Anadolu Trakya, Murat, Çamkule, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim, Boğaziçi, Mersinli, Halkapınar ve Umurbey mahallelerini kapsayan 400 hektarlık bölgede yaşanan yağmur suyu sorununu çözmek için sürdürdüğü çalışmaları inceledi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Fügen Selvitopu, İZSU ve belediye bürokratları ile birlikte Çankaya Caddesi'ndeki imalat çalışmalarını izleyen Başkan Kocaoğlu'na Millet Mahallesi Muhtarı Şener Doğan, Atamer Mahalle Muhtarı Şenay Korkmaz, Murat Mahalle Muhtarı Eşref Topkaya, Trakya Mahalle Muhtarı Mehmet Solak ve Çınartepe Mahalle Muhtarı Dursu n Çelenk de eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu alkışlayarak karşılayan ve mahallerinde görmekten büyük mutluluk duyan vatandaşlar ve bölge esnafı, yaklaşık 50 yıldır yaşanan sel kabusunu çözecek tarihi yatırım için Başkan Kocaoğlu'na teşekkür etti. İmalat çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlandığını, Ağustos ayında işin tamamen biteceğini belirterek vatandaşlardan 'biraz daha sabır' isteyen Başkan Kocaoğlu'na vatandaşların yanıtı “Zahmetsiz hizmet olmaz Başkanım” oldu. Gültepe'nin en önemli sorununun çözüldüğünü belirten Gültepe Spor Kulübü Başkanı Yaşar Özalp, “Bu yapılan hizmet o kadar değerli ki, hepimizi çok mutlu etti. 50 yıllık sorunumuz çözüldü” diye konuştu. Trakya Mahalle Muhtarı Mehmet Solak ise, “'Başkan yağmur p rojesini yapamaz' diyenleri mahcup ettiniz. Kendi mahallem adına size çok teşekkür ediyorum. Gönlünüzden ne geçiyorsa o olsun. 'Gültepe'ye hizmet gelmedi' diyenler gelip görsünler” şeklinde konuştu.







Kanayan yaraya neşter



Gültepe bölgesinde plansız gelişme nedeniyle derelerin cadde olduğunu ve düşük kotta olduğu için yağışlarda sel tehdidinin yaşandığını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Yağışın şiddeti arttığında hepimizin uykusu kaçıyordu. Burası kanayan bir yaraydı. İZSU Genel Müdürlüğümüz kökten çözüm için bu projeyi hazırladı. Şimdi yağmur sularını toplayıp ulaştırdığımız Meles Deresi'nden yukarıya doğru dere görevi üstlenecek bir yağmur suyu hattı oluşturuyoruz. Asfaltı ile birlikte yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırımımız söz konusu” diye konuştu.







Bizden şov beklemeyin!



Vatandaşların kentsel dönüşüm ile ilgili sorularını da yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, uyguladıkları kentsel dönüşüm modelinde yerinde dönüşüme ve bölgede oluşacak rantın belediye garantörlüğünde vatandaşın cebine girmesine dikkat ettiklerini belirterek, “Gültepe bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanması için deniz manzaralı, kent merkezine yakın bu bölgede ev değerlerinin yükselmesi lazım. Kimse 120 metrekarelik arsasına bir daire verilmesine razı olmaz. Biz Uzundere'de tamamen vatandaşlarımızla uzlaşarak kentsel dönüşümü başlattık. Örnekköy'de de bu yıl başlıyoruz. 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışmamız var ama hepsine vatandaşlarımızla uzlaşmaya önem veriyoruz. Kentsel dönüşüm için bu bölgenin kıymetlenmesini bekleyeceğiz. Bunun iç in de kalkınmaya çok önem veriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yerelde kalkınma hedefi ile aklı ve bilimi rehber alarak çalışıyoruz. Kentin ekonomisi kalkındığı müddetçe, Gültepe gibi semtlerimiz oturulabilecek en iyi yerler olacak. Burada yapacağımız işleri konuşacağız. Şov yapıp politikacı gibi konuşup gitmeyeceğiz. Yapacağımız işlere bakacağız” dedi.





Bugüne kadar neler yapıldı?



Gültepe bölgesinde toplam 19 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 11 kilometrelik atık su şebekesi imalatını kapsayan çalışmaların 15 kilometresi tamamlandı. Gültepe’den toplanan yağmur sularını Meles deresine aktaracak 5 adet 1 metre 60 santim çapında borulardan oluşan kolektör hattı oluşturuldu. 2017 yılı Ağustos ayında tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında Gıda Çarşısı, Boğaziçi Caddesi ve Adem Yavuz Caddesi'nin Toros Caddesi ile 2614 Sokak köşesi arasındaki imalatlar tamamlandı. Piri Reis Caddesi'nin 200 metrelik bölümü ile Çankaya Caddesi köşesinden 2475 Sokak köşesine kadar olan bölümde çalışmalar bitirildi. İmalatların tamamlandığı bölümlerde, yağmur sularının Meles Deresi'nin bulunduğu bölgedeki kolektör hattına a ktarılması sağlandı. Daha önceki yıllarda özellikle aşırı yağışlarda dere yatağına dönüşen Gıda Çarşısı ve Boğaziçi Caddesi, döşenen yağmur suyu hatları sayesinde sorun yaşamadı. İZSU ekipleri, Çankaya, Piri Reis, Güzelyurt, Adem Yavuz ve Güneş caddelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sırada Dicle ve Çamlık caddeleri var.





4 cadde dere görevi görüyordu



Plansız gelişme nedeniyle bölgede dere yatakları yol olmuş durumda. Özellikle aşırı yağışlarda Boğaziçi, Çankaya, Adem Yavuz ve Samsun gibi 4 cadde, havzanın en düşük kotunda olduğu için dere yatağına dönüşüyordu. Havzada yağmur yağdığı zaman toplanan sular bu caddelerden akışa geçerek Gaziler Caddesi ve özellikle Gıda Çarşısı'na yayılıyordu. Bu yatırım ile sele dönüşen yağmur suları kontrol altına alınacak, saniyede 21 metreküp yağmur suyu Gıda Çarşısı'nın olduğu bölgeden geçerek Meles Deresi'ne ulaşacak.