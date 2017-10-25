Gültepe'ye tarihi yatırım. Artık su altında kalmayacak!

İZSU, uzun yıllar önce yaşanan plansız gelişme nedeniyle doğal dere yataklarının yola dönüştürüldüğü Gültepe bölgesinde tarihi bir proje gerçekleştirdi. 30.8 milyon liralık yatırımla yolların iki metre altında yeniden dere yatağı oluşturuldu ve bu hatla yağmur sularının Meles’e ulaşması sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gültepe bölgesindeki Çınartepe, Atamer, Anadolu, Trakya, Murat, Çamkule, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim, Boğaziçi, Mersinli, Halkapınar ve Umurbey mahallelerini kapsayan 400 hektarlık bölgede yaşanan yağmur suyu sorununu çözmek için 2016 yılı Ocak ayında başlattığı çalışmaları tamamladı. 30.8 milyon liralık yatırımla 19 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 11 kilometrelik atık su şebekesi imalatını kapsayan çalışmalar bitirildi; yollar asfaltlandı. Bundan 70 yıl önce dere olan ancak çarpık yapılaşma nedeniyle yola dönüşen bu bölgede, yerin 2 metre altında 4.5 metreye 2 metre ile 1 metreye 1 metre genişliğinde değişen ebatlarda menfezler yapılarak 19 kilometrelik dere yatağı oluşturuldu. Böylece yağmur sularının Meles Deresi’nin bulunduğu bölgede yapılan 5 adet 1.4 metre çapındaki borulardan oluşan kolektör hattına aktarılması sağlandı.





Taşkınlara son



Kentteki gecekondulaşma döneminde yaşanan çarpık yapılaşmanın sıkıntılarını bu yatırımla çözdüklerini belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, uygulanan projeye ilişkin şu bilgileri verdi:



“Oluşturduğumuz yeni yağmur suyu hattı ile saniyede 21 metreküp yağmur suyunu Gıda Çarşısı’nın olduğu bölgeden geçerek 5 adet 1.4 metre çapındaki borularla Meles Deresi’ne aktarıyoruz. Bölgede plansız gelişme nedeniyle doğal dere yatakları üzerine yıllar içinde yollar yapılmış. O yüzden özellikle aşırı yağışlarda Boğaziçi, Çankaya, Adem Yavuz ve Samsun gibi önemli 4 cadde, havzanın en düşük kotunda olduğu için dere yatağına dönüşüyordu. Havzada yağmur yağdığı zaman toplanan sular bu caddelerden akışa geçerek Gaziler Caddesi ve özellikle Gıda Çarşısı’na yayılıyordu. Şimdi bu yatırım ile sele dönüşen yağmur sularını kontrol altına alarak Meles Deresi’ne ulaştırıyoruz. Gültepe bölgesinde gerçekleştirdiğimiz bu önemli yatırım sayesinde bölgedeki taşkınların önüne geçmiş olacağız.”





Başkan Kocaoğlu ne demişti?



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz günlerde Konak muhtarlarıyla yaptığı toplantıda, kentteki gecekondulaşma döneminde yaşanan çarpık yapılaşmanın sıkıntılarını aşmaya çalıştıklarını belirterek, "Örneğin Samsun Caddesi dediğimiz yer, zamanında dere yatağıydı. Şimdi biz yağmur suyu kanalı yatırımıyla 70 sene evvelki dereyi yeniden yolun altına yaptık" diye konuşmuştu.