Gültepe’nin değeri artacak

İzmir’in kalbi Konak’ın imar bakımından en sorunlu bölgelerinden biri olan Gültepe Semti için hazırlanan yeni imar planları yürürlüğe girdiğinde bölge hızla değerlenecek

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Ege Bölgesi Erzurum Çevre Köyleri Demokrat Dernekleri Federasyonu yönetimini ağırladı. Yeni seçilen Federasyon Başkanı Erdal Rençber ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette ana konu Konak Belediyesi’nin Gültepe Semti için hazırladığı yeni imar planları oldu. Üyelerinin çoğunluğunun Gültepe bölgesinde yaşadığını belirten Federasyon Başkanı Rençber, şuanda meclis komisyonunda görüşülen yeni planların merakla beklenildiğini dile getirdi. Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, 26 Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur, Boğaziçi ve Cengiz Topel mahallelerini kapsayan çalışmanın biran önce uygulamaya geçmesini beklediklerini ifade eden Rençber, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a yıllardır çözülemeyen bu soruna el attığı için de teşekkür etti.



VATANDAŞLAR MERAKLA BEKLİYOR



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da Gültepe’de uygulanacak yeni imar planlarının ince eleyip sık dokunarak hazırlandığını vurguladı. Gültepe’de yaşayanların en çok merak ettiği konuların başında yeni planların geldiğini dile getiren Başkan Pekdaş, planların uygulamaya geçtiğinde bölgenin hızla değişip, değerleneceğini belirtti. Başkan Pekdaş, “Gültepe pek çok sorunu içinde barındıran bir bölge. Bu sorunların başında da çarpık yapılaşma geliyor. Yılların getirdiği bir sorun ne yazık ki uzun zamandır çözüm bekliyordu. Göreve gelir gelmez ilk işlerimiz bu sorunu çözmek oldu. Yeni hazırlanacak imar planlarının nasıl olması gerektiği konusunda çok ayrıntılı çalıştık. Etüt çalışmalarında elde edilen bulgular doğrultusunda meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı toplantılar düzenleyerek görüş alışverişinde bulunduk. Ve sonuç olarak hemşehrilerimiz için en uygun olan, en uygulanabilir planı hazırladık” dedi. Başkan Pekdaş, planlarda bitişik nizam değil, ayrık nizam bir yapılaşmanın hedeflendiğini, eğimin, dere yataklarının ve sellenme risklerinin göz önünde tutulduğunu söyledi. Yeni planlar sayesinde bölgedeki çarpık yapılaşmanın ortadan kalkacağını dile getiren Pekdaş, eğitim, sosyal ve yeşil alanların da artırılacağını söyledi.