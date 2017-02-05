Günde 2 ton üretiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'daki atıl bal tesisini yenileyerek üretime kazandırdı. Günlük 2 ton bal işleme kapasiteli tesis, kuzeydeki arıcıların gelirini artırmada önemli rol oynamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçede birden arıcılık eğitimi ve desteği veriyor

Büyükşehir Belediyesi, Bergama Kıranlı'da atıl konumda olan bal işleme tesisini revize ederek üreticilerin hizmetine sundu. Bergama Belediyesi ve İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği ile imzaladığı protokol çerçevesinde, Bergama'nın Kıranlı Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda olan Bal İşleme/Paketleme Tesisi'ni yeniden faaliyete geçiren Büyükşehir Belediyesi, 'Köyden kente göçün önlenmesi' ana hedefi doğrultusunda kırsalda üreticinin kalkınması ve gelirinin artmasına yönelik çalışmalarında yeni bir aşama daha kaydetmiş oldu.



Günlük 2 ton işleme kapasitesine sahip tesis, yenilendikten sonra İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği'ne tahsis edildi. Birlik, İzmir'in kuzey bölgesinde üretilen balları işleyip paketleyerek raflara sunarken, arıcıların emeğini de kazanca dönüştürmeye başladı. Üreticiler, hizmete açılan tesis sayesinde ürettikleri malın değerinde pazarlanması ve doğal arı ürünlerinin tüketiciye sağlıklı ve ekonomik bir şekilde sunulması olanaklarına sahip oldu.



KOVAN DAĞITILIYOR, EĞİTİM VERİLİYOR



Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği ile yapılan üçlü protokolle, birlik üyesi bin 250 üreticiye 2 bin 500 ana arı dağıtımı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki bal üreticilerine destek vermek için Türkiye'de bir ilk olan mobil eğitim aracını da hizmete aldı. 'Arı Eğitim Aracı' ile özellikle köylerde kadın üreticilerin yetiştirilmesini hedefleyen İzmir'in yerel yönetimi, eğitim çalışmalarını Çeşme- Germiyan, Dikili- Bademli ve Kemalpaşa'da sürdürüyor. Arıcılığın yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, bal ve diğer alternatif ürünlerin üretiminin teşvik edilmesini hedefleyen eğitim çalışmalarına da Karaburun, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Kınık ve Beydağ ilçelerinde teorik ve uygulamalı olarak devam ediliyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda eğitimleri tamamlayan toplam 156 üreticiye 484 arılı ve 231 arısız kovan ile 11 kalemden oluşan 156 arıcılık malzemeleri seti dağıttı.

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