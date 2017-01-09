Günde 500 kilo balık çekiyorlar

Tarlaları baraj gölü altında kalan Beydağlı mısır ve pamuk üreticileri, geçimlerini sağlayabilmek için hiç bilmedikleri bir işe, balıkçılığa başladı. Su Ürünleri Kooperatifi kurarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden balıkçı teknesi, motoru, ağ malzemeleri, soğutma konteyneri ve buz makinesi desteği alan köylüler, 5 yıllığına kiraladıkları gölden şimdi günde 500 kg. aynalı sazan ve levrek avlıyor

Türkiye'de 'sözleşmeli üretim' modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticiye verdiği destekleri her geçen gün çeşitlendirerek artırıyor. Ücretsiz dağıttığı meyve fidanları, sebze fidesi, kerevit, pazar tezgahı, arılı-arısız kovan, kıl keçisi-tekesi ve sakız koyunu-koçu; ziraat odalarına verdiği tarım makineleri, kurduğu zeytinyağı ve bal tesisleri ile soğuk hava depoları, ücretsiz toprak analizleri ve organik tarım destekleriyle üreticinin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez balıkçılık için önderlik etti. Beydağ Su Ürünleri Kooperatifi'yle imzaladığı protokol ile yöre halkının yüzünü güldürdü.



Gölde 'Vira Bismillah'



Tarım arazileri, Beydağ Barajı suları altında kalan üreticilere yeni iş alanı ve üretim imkanı yaratmak amacıyla kurulan 'Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi', daha önce silajlık mısır ürettiği toprakları 'baraj gölü avlak alanı' olarak Tarım İl Müdürlüğü'nden 5 yıllığına kiraladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, bölgede oluşan bu yeni üretim deseninin desteklenmesi amacıyla kooperatife balıkçı teknesi, motoru, ağ malzemeleri, soğutma konteyneri ve yaprak buz makinesi gibi ekipman desteği verdi. Büyükşehir'in yardım elini uzatmasıyla hem motive olan hem de avlanmak için donanımlarını tamamlayan kooperatif üyeleri, ilk kez denedikleri balıkçılıkta kısa sürede başarılı oldu. Uzun yıllar tarlada çapa yapan eller, şimdi ağ atıp balık tutuyordu.



Aziz Başkan'a teşekkür



Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden dolayı minnettar olduklarını belirten Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Saydam şunları söyledi: '760 hektarlık bir alanın su altında kalmasıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşan 7 köyün bu nüfusuna sürdürülebilir bir geçim kaynağı yaratmak için önce kooperatifimizi kurduk. 2015 yılında da 'avlak alanı' olarak baraj gölünü Tarım İl Müdürlüğü'nden 5 yıllığına kiraladık. Ekipman, malzeme bizim işimizin olmazsa olmazı. Gölde tekne olmadan avcılık yapılamıyor. Soğuk hava depomuz da olmadığı için tutulan balığı saklayamıyorduk. Başkanımız Aziz Kocaoğlu sesimizi duydu ve bize balıkçı tekneleri, soğuk hava deposu, buz makinesi ve ağ malzemeleri desteği verdi. Biz de 'Vira Bismillah' diyerek işe başladık. Şimdi günlük ortalama 500 kilo balık çıkarıyoruz. Bu hikayeyi yazan başta Büyükşehir Başkanımız Aziz Kocaoğlu ve Beydağ Belediye Başkanımız Süleyman Vasfi Şentürk&rsqu o;e çok teşekkür ediyorum.'



Verimli sezon



Kısa süre içinde elde ettikleri başarıyla bölgede söz sahibi oldukların ve zaman zaman talepleri karşılamakta zorlandıklarını da kaydeden Saydam, 'Oldukça verimli bir sezon geçiriyoruz. Avcılarımız, ortaklarımız bu durumdan memnun. Bizim buradan tuttuğumuz balıklar çok değerli balıklar; sazan, aynalı sazan, tatlı su levreği çeşitlerimiz var. Civar bölgelerden balığımıza çok talep var. Özellikle Manisa Bölgesi'nden... Yeni tekne yeni donanımlarla kapasitemizi artırarak daha da verimli olacağız' dedi.



Balık ağı kursu istiyoruz



Küçük Menderes Havzası'nda dededen kalma arazilerinde küçükbaş hayvancılıkla ve tarımla uğraşan kooperatif üyelerinden Vedat Çetin, 'Bölge su altında kalınca mısır ve pamuk üretimi yapamaz hale geldik ve balıkçı olduk. Balık tutmanın ne demek olduğunu bilmiyorduk, öğrendik. Kooperatifimizden kurs aldık. Sağolsun Büyükşehir belediyemiz de bize destek verdi. Şimdi tarımdan kazandığımız parayı aratmayacak şekilde kazanıyoruz. Bölgede balıkçılığın temel geçim kaynağı olması için teknelerin sayısının artmasını, bunun için verilen desteğin devam etmesini istiyoruz. Ayrıca Aziz Başkanımızdan bir ricamız daha var; ağlara çok para veriyoruz. Bu bölgede balık ağı dikimi kursu açarsa, hem hanımlarımız bize yardımcı olur hem de yeni bir geçim kaynağımız olur' dedi.





35 ortağa ulaştılar



Göl avlak alanının oldukça verimli olduğunu belirten Kooperatif üyesi Hüseyin Çolak da bölgede tutulan balıkların birbirinden değerli olduğunu belirterek 'Bu serüvene 7 ortakla başladık, şimdi ise 35 ortağımız var. Gölde balık çok ve elimizdeki donanımlarla talebi yetiştiremiyoruz. Yeni teknelerin yanında eski teknelerle de balık avlamaya çıkmak zorunda kalıyoruz. Verilecek desteklerle ileride daha iyi koşullara kavuşacağız' şeklinde konuştu.