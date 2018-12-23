Gündoğdu Meydanı'nda rengârenk eğlence

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150'nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Gündoğdu Meydanı'nda 'colorzest' adı altında boya festivali düzenlendi.

Gündoğdu Meydanı'nda rengârenk eğlence
23 Aralık 2018 Pazar 11:45

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir Belediyesi'nin 150'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı'nın devamı niteliğinde olan 'colorzest' boya festivali Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Etkinlik için meydana akın eden İzmirliler, önce DJ performansları eşliğinde doyasıya eğlendi. Daha sonra görevliler tarafından rengarenk boyalar geri sayım yapıldıktan sonra heyecanla bekleyen kalabalığa dağıtıldı. Doğal mısır nişastası ve gıda boyalarından oluşan boyaları birbirlerine fırlatarak eğlenen İzmirliler, gökkuşağı renklerine büründü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gündoğdu meydanı #boya festivali #colorzest #izmir
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