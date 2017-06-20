Gündüz çocukların, gece bağımlıların

Duatepe Mahallesi'de Konak Tünelleri'nin yapımı sırasında hasar gören birçok bina boşaltıldı ve şimdi metruk halde. Bu binaların uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanıldığını belirten Muhtar Koç, 'Semtte park olmadığı için çocuklar sokaklarda ve bu binalarda oynuyor. Çocuklarımızın başına bir şey gelmeden bu binaların kaldırılmasını istiyoruz' dedi

Zeynep Kaya-



İzmir'in Konak İlçesi Duatepe Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi birçok aile yaşam sürüyor. Zor şartlar altında olduklarını belirten mahalle sakinleri, aynı zamanda mahallede güvenlik açısından da tedirgin günler geçirdiklerini kaydediyor. Muhtar Muharrem Koç, 1200 haneli bölgede 3500 nüfus olduğunu söyleyerek, "Bir tek Duatepe değil, burası Beştepeler Semti'ni kapsıyor. Bu semtte neredeyse bütün halkın durumu aynı şekilde. Ailelerin maddi durumları çok düşük, birçoğu el altından sigortasız olarak çalışıyor" diye konuştu. Ramazandan bu yana 1300 kişilik yemek yaptırarak, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına Ramazan ayı süresince katkıda bulunmak istediğini kaydeden Duatepe Muhtarı Muharrem Koç, "Muhtarlığa başladığım günden beri 15 yıldır ailelere bu yardımı yapıyorum. Mahallemizde seyyar satıcılar, darıcılar gibi meslek grubundaki aileler yaşıyor. Önceden bu mahallede yaşayıp da mahallenin durumunu bilen aileler erzak gönderiyor. Ben de bunları mahallede açtığım aşevinde yemek yaptırarak, Ramazan'da sofralarına sıcak yemek konması için uğraşıyorum" diye konuştu.

Çocuklar yıkık binalarda oyun oynuyor

Mahallede çocukların oynayabileceği ne park, ne cami, ne okul bulunduğuna dikkat çeken Koç, 'Ben bir muhtarım ve muhtarlık olarak kullandığım yer bile kendi bakkal dükkanım. Herhangi bir devlet dairesi yok bu mahallede. Hiçbir sosyal aktivitemiz yok' dedi. Duatepe Mahallesi'nde çocukların sokaklarda oyun oynadığına, saklambaç oynarken bile harabe binaların içine girdiğine dikkat çeken muhtar, 'Bu binaların içinde oyun oynanmaz, tekin yerler değil buralar. Erkek çocuklarını geçtim, kız çocukları bile bu yıkık binaların içine girip, saklambaç oynuyorlar. Yarın bu çocuklarımızın başına iş gelse, hesabını kim verecek? Duatepe, İzmir'in en güzel ilçesi Konak'ın mahallesi. Her sokağımız deniz kokusu alıyor, birçok evimiz deniz manzaralı. Ama ne yazık ki imarımız olmadığı için çok kötü durumda yaşam sürüyoruz. Belediyemizden imar istiyoruz" diye konuştu.

Harabe binaları madde bağımlıları kullanıyor

Konak Tünelleri'nin yapımı sırasında hasar gördüğü gerekçesiyle mahallede birçok bina boşaltıldı. Duatepe Mahallesi'nde onlarca ev harabe. Harabe binaların hurdacılar tarafından kullanıldığını vurgulayan Koç, binalara hırsızların girdiğini, kapı, cam ve elektrik kablolarını çaldıklarını söyleyerek, devletten ve Konak Belediyesi'nden Beştepeler Semti'ne el atılmasını istedi. Zafertepe, Kocatepe, Tınaztepe, Çimentepe, Duatepe bölgelerinin Beştepeler Semti'ne bağlı olduğunu aktaran muhtar, şöyle devam etti: Yıkık dökük, harabe binaların içerisinde esrar ve eroin kullananlar bulunuyor. 1. Kadriye ve 2. Kadriye Mahallesi'nde bilinen bir durum bu. Bu mahallelerde esrar ve eroin operasyonlarının yapılmadığı gün yok. Sık sık operasyonlar yapılıyor. Operasyonlarda birçoğu yakalansa da bir kısmı ise yan mahallelerde bulunan ailelerin evlerine kaçarak kendilerini saklıyorlar. Bu binaların artık mahallemizden kaldırılmasını istiyoruz. Duatepe Mahallesi çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor. Genel olarak yoksul ailelerin yaşam sürdüğü bu bölgede kimi sigortasız çalışıyor, kimi çatlak binalarda yaşıyor. Muhtarlık dairesinin bile market alanı olduğunu belirten muhtar Koç, devletten ve Konak Belediye'sinden mahalleye el atılmasını istiyor.İzmir'in Konak İlçesi Duatepe Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi birçok aile yaşam sürüyor. Zor şartlar altında olduklarını belirten mahalle sakinleri, aynı zamanda mahallede güvenlik açısından da tedirgin günler geçirdiklerini kaydediyor. Muhtar Muharrem Koç, 1200 haneli bölgede 3500 nüfus olduğunu söyleyerek, "Bir tek Duatepe değil, burası Beştepeler Semti'ni kapsıyor. Bu semtte neredeyse bütün halkın durumu aynı şekilde. Ailelerin maddi durumları çok düşük, birçoğu el altından sigortasız olarak çalışıyor" diye konuştu. Ramazandan bu yana 1300 kişilik yemek yaptırarak, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına Ramazan ayı süresince katkıda bulunmak istediğini kaydeden Duatepe Muhtarı Muharrem Koç, "Muhtarlığa başladığım günden beri 15 yıldır ailelere bu yardımı yapıyorum. Mahallemizde seyyar satıcılar, darıcılar gibi meslek grubundaki aileler yaşıyor. Önceden bu mahallede yaşayıp da mahallenin durumunu bilen aileler erzak gönderiyor. Ben de bunları mahallede açtığım aşevinde yemek yaptırarak, Ramazan'da sofralarına sıcak yemek konması için uğraşıyorum" diye konuştu.Mahallede çocukların oynayabileceği ne park, ne cami, ne okul bulunduğuna dikkat çeken Koç, 'Ben bir muhtarım ve muhtarlık olarak kullandığım yer bile kendi bakkal dükkanım. Herhangi bir devlet dairesi yok bu mahallede. Hiçbir sosyal aktivitemiz yok' dedi. Duatepe Mahallesi'nde çocukların sokaklarda oyun oynadığına, saklambaç oynarken bile harabe binaların içine girdiğine dikkat çeken muhtar, 'Bu binaların içinde oyun oynanmaz, tekin yerler değil buralar. Erkek çocuklarını geçtim, kız çocukları bile bu yıkık binaların içine girip, saklambaç oynuyorlar. Yarın bu çocuklarımızın başına iş gelse, hesabını kim verecek? Duatepe, İzmir'in en güzel ilçesi Konak'ın mahallesi. Her sokağımız deniz kokusu alıyor, birçok evimiz deniz manzaralı. Ama ne yazık ki imarımız olmadığı için çok kötü durumda yaşam sürüyoruz. Belediyemizden imar istiyoruz" diye konuştu.Konak Tünelleri'nin yapımı sırasında hasar gördüğü gerekçesiyle mahallede birçok bina boşaltıldı. Duatepe Mahallesi'nde onlarca ev harabe. Harabe binaların hurdacılar tarafından kullanıldığını vurgulayan Koç, binalara hırsızların girdiğini, kapı, cam ve elektrik kablolarını çaldıklarını söyleyerek, devletten ve Konak Belediyesi'nden Beştepeler Semti'ne el atılmasını istedi. Zafertepe, Kocatepe, Tınaztepe, Çimentepe, Duatepe bölgelerinin Beştepeler Semti'ne bağlı olduğunu aktaran muhtar, şöyle devam etti: Yıkık dökük, harabe binaların içerisinde esrar ve eroin kullananlar bulunuyor. 1. Kadriye ve 2. Kadriye Mahallesi'nde bilinen bir durum bu. Bu mahallelerde esrar ve eroin operasyonlarının yapılmadığı gün yok. Sık sık operasyonlar yapılıyor. Operasyonlarda birçoğu yakalansa da bir kısmı ise yan mahallelerde bulunan ailelerin evlerine kaçarak kendilerini saklıyorlar. Bu binaların artık mahallemizden kaldırılmasını istiyoruz.