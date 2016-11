'Günübirlik ev'ciler artık vergi ödeyecek

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile günübirlik kiralanan evlerde kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Kararla birlikte, günübirlik evletin işletmecileri de vergi ödeyecek. İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, karar için bir yıldır mücadele verdiklerini belirterek, 'Karar, haksız rekabetin önüne geçecektir. Karardan memnunuz' dedi

Bir yıldır mücadele ediyoruz

-OHAL kapsamında alınan KHK ile günübirlik ev kiralayanlara evde kalan kişilerin kimliğini anında kolluk kuvvetlerine bildirme zorunluluğu getirildi. Söz konusu düzenleme ile kanunun ikinci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda. Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara mülki idare amirlerince 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilecek. Ayrıca bu maddeye göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek. Kararla beraber vergi konusu da gündeme geldi, günübirlik evlerin işletmecileri de artık vergi ödeyecek.İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, günlük kiralık evlerin yasalaşmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, 'Biz onlara karşı değiliz. Bizim bir tek istediğimiz, bizim şartlarımızda onların da çalışması. Yani haksız rekabetin ortadan kalkmasını istiyorduk. OHAL kanunu kapsamındaki KHK vasıtasıyla ufak bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikte 1774 sayılı yasa gereği Kimlik Bildirme Kanunu'nun ikinci maddesinin birinci fıkrasına 'bekar odaları' ibaresinden sonra gelmek üzere 'günübirlik kiralanan evler' ibaresi eklendi. Oteller ve pansiyonlar olarak, her gün saat 24:00-01:00 arasında verileri göndermek durumundayız. Geciktiğimiz veya bir yanlışlık olduğu zaman cezası 480 bin TL civarında. 10-15 dakikalık gecikme de bile durum böyle. Günlük olarak kiralanan evler yurtdışında da var. Bu bağlamda bizim ufkumuz açık. Her şey bizim olsun gibi bir düşüncemiz yok. Daha çok turist gelsin. İsteyen istediği yeri seçebilsin, oralarda kalabilsin; ancak bu haksız rekabetin önüne geçmek için onların da bizim yaptığımız işlemlerin aynısını yapmasını istedik. Bu bağlamda artık onların da emniyete kimlik bildirmeleri gerekecek. Emniyet otomatik olarak girdiği zaman aranılan kişileri gece 04.00'te bile bizden alıyordu. Bu vesile ile Türkiye'nin güvenlik konusu en önemlisi. Karar sayesinde de en azından bu ortadan kalkmış ve minimize edilmiş olacak. Artık ruhsatlı olarak çalışacaklar' dedi.Bu mücadeleyi yaklaşık bir yıldır verdiklerini belirten Gönen sözlerine şöyle devam etti: Karar aciliyet gerektiren bir konu olduğu için KHK ile alınması gerekirdi. Çünkü devlet başta olmak üzere herkes biliyor ki, en kolay iş günlük kiralık evlerde kalmak. Günlük olarak kiralanan evlerde kiralayan kişiyi görmüyorsunuz bile. Giderken de anahtarı posta kutusuna bırakıp gidiyor. Burada kalan kişi bir terörist de olabilir. Bazı ahlaksız durumlar için de yer olarak kullanılabiliyor. Örneğin biz gençlerin sırf böyle yerler tutup bazı partiler düzenlediklerini biliyoruz. Gecenin bir yarısı 10 kişi bir araya geliyorlar, uyuşturucu kullanabiliyorlar. Bu kararla beraber bu tarz şeylerin de önüne geçilebileceğini düşünüyorum. İnşallah Türkiye için hayırlı olur. Bazı mesuliyetleri günlük kiralık ev veren yerlerin de taşımasını, eşit şartlarda çalışmasını istiyoruz. Kararla beraber vergi konusu da gündeme gelmiş oluyor. Bunlar birbirine bağlı. Şimdiye kadar vergi ödemiyorlardı. Artık ödemeye başlayacaklar.