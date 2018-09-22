Günübirlik evler mercek altında!

İzmir'de günübirlik olarak kiralanan evler kayıt dışı ekonomiyle mücadele, genel güvenlik ve genel sağlık açısından mercek altına alındı

İzmir Vergi Dairesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve yerel yönetimlerle yapılan iş birliği sonucunda günübirlik olarak kiralanan evler sıkı denetimlere tabi tutulurken iki yıl içinde 2 bin 281 ev için 377 bin liralık ceza uygulandı.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin yaptığı açıklamada, günübirlik ev kiralamalarının son yıllarda hem vergilendirme hem de güvenlik açısından gündemlerinde olduğunu söyledi.

Söz konusu evlere yönelik 2016'dan bu yana aktif olarak denetimlerin sürdüğünü dile getiren Engin, "İlk çalışma 2016'da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı. Bu kapsamda biz de İzmir olarak çalışmalarımıza zaten başlamıştık. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığının tüm il valiliklerine gönderdiği yazılarda vergi kaçağının yanında güvenlik anlamında da bu evlere yönelik denetimlerin hızlandırılması çalışması istenmişti." dedi.

Ortak ekip oluşturuldu

Hem vergi dairesi hem emniyet hem de yerel yönetimler tarafından bir ekip oluşturduklarını belirten Engin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bize gelen şikayetler ve Gelir İdaresi Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 2 bin 281 mükellef denetlendi. Bunlarla ilgili bin 22 adet tutanak düzenlendi. Bu tutanaklarla 366 mükellefin kayıtlı olmadığını tespit ettik ve yeni mükellef kaydı yaptık. Toplamda 377 bin lira ceza kestik. Yine bu kayıt altına aldığımız mükelleflerin gizlemiş olduğu gelirlerini de takdir komisyonları vasıtasıyla tespit edip onların da gerekli ceza işlemlerini yürütmekteyiz."

"Sözleşmeye ek madde koyun"

Denetimlerin çok kapsamlı olarak devam ettiğini vurgulayan Engin, 2016'dan itibaren yapılan denetimler sonucu kentte hangi ilçede hangi mahallede hangi sokakta ne tür evlerin olduğu nasıl kiralandığı bilgilerinin arşivlendiğini aktardı.

Mülk sahiplerinin evlerini kiraya verirken kiracılarının ne amaçla kullanacağını bilmesi gerektiğine işaret eden Engin, "Bu haksız kazancı vergisel anlamda denetlediğimiz gibi hem de suç unsuru teşkil eden kişilere kiralanması durumunda bu yerlerin emniyet tarafından mühürlenmesi söz konusu. Dolasıyla mülk sahibi bu olaydan mağdur oluyor. Aynı zamanda da cezai işlem uygulanıyor. İlk etapta mülk sahiplerinin kiraya verirken kişileri iyi seçmesi ve sözleşmelerine 3'üncü şahıslara kiralanamayacağına ilişkin maddeler koymasında fayda olacaktır."