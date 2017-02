Güven'den referandumda 'İzmir tavrı' çağrısı

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven "İster Hayır'ı, ister Evet'i desteklesinler, tüm siyasi partilerimizin il başkanlarını kavgadan, öfkeden, toplumu ayrıştıracak ve kutuplaştıracak açıklamalardan uzak bir referandum sürecini yürütmeye ve İzmir tavrı sergilemeye davet ediyorum" dedi

16 Nisan'da yapılacak ve anayasa değişikliği paketinin oylanacağı referandum öncesi, "Hayır" kampanyasının çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığından, diğer siyasi partilere çağrı geldi.

Referandum süresince yapılacak kampanya çalışmaları ve açıklamalarda kırıcı, ayrıştırıcı ve etik olmayan açıklama ve çalışmalardan uzak durulması çağrısı yapan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven "İster Hayır'ı, ister Evet'i desteklesinler, tüm siyasi partilerimizin il başkanlarını kavgadan, öfkeden, toplumu ayrıştıracak ve kutuplaştıracak açıklamalardan uzak bir referandum sürecini yürütmeye ve İzmir tavrı sergilemeye davet ediyorum" dedi.

Toplumun, ülkede yaşananlardan, ekonomideki çalkantılardan ve her gün gelen şehit haberlerinden dolayı yeterince üzgün ve gergin olduğunu belirten Asuman Ali Güven şunları söyledi:

Artık kesinleşen referandum tarihi ile birlikte referandumda kendi tercihi için siyasi partilerimiz ve demokratik kitle örgütlerimiz çalışmalarına başladı. Bizler ülkemizin ve cumhuriyetimizin geleceği için en hayırlısının 'hayır'ın kazanması olduğunu biliyor ve halkımızın da bunun bilincine her geçen gün daha fazla vardığını görüyoruz. Ancak bizim tam tersimize anayasa paketinin kabul edilmesi için çalışan siyasi partiler ve onlara gönül verenler de var. Referanduma giden yolda vatandaşlarımızın arasında kutuplaşma olmaması, farklı düşüncelerin hoşgörüyle karşılanması, referandum sürecinin ve gününün, adil ve demokratik bir yarışla sonuçlanması için, partilerimizin il başkanlarına büyük görevler düşmektedir. Ülkede yaşananlardan, ekonomideki çalkantılardan ve her gün gelen şehit haberlerinden dolayı insanlarımız yeterince üzgün ve gergin. Bizler bu olgunluğu İzmir'de gösterebilirsek, eminim ki bu Türkiye'ye de örnek olacaktır. Referandum süresince tüm siyasi parti il başkanlarımızı yapacağımız açıklamalar ve çalışmalarda, farklı görüşteki düşünceleri saygıyla ve anlayışla karşılamaya ve halkımızda ayrışmaya yol açacak söylemlerde bulunmamaya davet ediyorum. Sonuç olarak sandık başına gidecek olanlar farklı oylar kullansalar da aynı ülkenin eşit insanları. Bizler insanlarımızı, farklı parti mensuplarını rencide etmekten, ötekileştirmekten, vereceği oydan dolayı suçlamaktan veya baskı altına almaktan kaçınmalıyız. Bu tavrımızla İzmirli vatandaşlarımızın da takdirini kazanacağımıza, İzmir'e yakışır bir duruş sergilemiş olacağımıza inancım tamdır.



'Demokrasi şölenine çevirelim'



Kendilerinin evet oyu verecek vatandaşları, hayır oyu vereceklerden ayırmadıklarını ve bu ülkenin tüm vatandaşlarını çok sevdiklerini belirten Güven "Hayır oyu vermeyecek kimseye dolaylı yoldan bile olsa herhangi bir suçlama yapmadık, yapmayacağız da. Elbette hayır oyu verilmesinin gereğini anlatmaya devam edeceğiz ama bu işi de kimseyi kırıp dökmeden yapacağız. Tüm siyasi parti il başkanlarımıza açık çağrımdır, kampanyalarımız süresince toplumsal barışa, huzura, birliğe uygun söylemler içinde olalım. İnsanlarımızı oylarının rengine göre ayırmadan, suçlamadan kampanyalarımızı yürütelim. İzmir'de bu referandum sürecini demokrasi şölenine dönüştürelim ve ülkemiz için en hayırlı sonucun çıkmasını dileyelim. Ben kendi adıma söylemlerimde ve eylemlerimde bu etik kurallara uyacağıma söz veriyor, diğer mevkidaşlarıma İzmir halkının bizden beklentisi olan, İzmir tavrını takınmaları konusundaki çağrımı yineliyorum" dedi.