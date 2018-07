Güvercinlerin de vatandaşın da yuvaları kirli

Üçyol Metro çıkışı yanındaki güvercin alanı, dar bir bölgede olması nedeniyle çevre sakinleri için sıkıntı kaynağı oldu. Günde bir defa belediye tarafından temizlenen alanda bu temizlik yeterli olmazken, ortaya çıkan koku ve kirlilik hem mahalleli hem de güvercinler için rahatsız edici bir halde

Burcu Özkan- Üçyol Metro çıkışı yanındaki güvercinler, çevre sakinleri için mutluluk değil mutsuzluk kaynağı oldu. Yolun dar ve küçük olmasından dolayı kuşlar için getirilen ekmeklerin üzerine yolcular fark etmeden basıyor. Yemler ve ekmek kırıntıları ezilince ağır pis bir koku ortaya çıkıyor. Belediye günde bir kez sulama yaptığı için de hem güvercinler bu pisliğin içinde yem arıyor hem de vatandaş bu kokuya maruz bırakılıyor.

İzmir Üçyol Metro çıkışındaki güvercin alanının yarattığı kirlilik, çevredeki esnaf ve mahalleli için tahammül edilmez bir noktaya ulaştı. Küçük ve dar bir alanda güvercin beslenmeye çalışılan bu bölgedeki esnaf ve karşı binadaki ev sahipleri kirlilikten bıktıklarını söylediler. Balkon ve pencerelerinde oturamadıklarını söyleyen ev sahipleri, "Belediyeden bir an önce bu alanı başka bir yere kaldırmasını istiyoruz. Kokudan ve kirlilikten usandık" dediler.

Güvercinler için yanlış alan

Metro çıkışının karşısında oturan Selma Hanım, "Ben artık bıktım. Her gün pencerenin pervazındaki kuş pisliklerinden ve bu kirli kokudan usandım" diyerek sözlerine şöyle devam etti: Bu apartmandaki birçok komşumuz da aynı durumdan muzdarip. Alt kattaki komşumuzun panjurları artık kullanılamaz durumda. Belediye her akşam suluyor evet ama yeterli değil. Bu kötü koku, bizleri maddi ve manevi zararlara uğratıyor. Evimin pencresini temizledikçe kirleniyor. Panjurlu evlerin panjurları zaten kullanılmaz halde. 8 yıldır burada yaşıyorum, kendimi bildim bileli de bunu çekiyorum. Artık yeter gerçekten bıktık. Güvercinlere de yazık böyle bir alan onlara yarar değil zarar veriyor. Daha uygun, binaların çok olmadığı geniş çevrelerde güvercinler için alan yaratılsa her şey güzel olur.

Belediye'nin çalışması sonuçsuz kaldı

Metro çıkışında kalabalığın akın akın geçtiği bölgede güvercin yuvalarının olmasının doğru olmadığını söyleyen Samet Akyol, "Tam karşıdaki kafede oturan insanlar kokudan ve kirlilikten dolayı şikayetçi oluyor. Güvercinler evlerin panjurlarını mesken tuttu. Dışkılarının kokusu son derece rahatsız ediyor. Olumlu ve olumsuz tarafları var tabii. Çocuklar eğleniyor ama bu kadar dar alanda bunun yapılması böyle kötü sonuçlar doğuruyor. Belediye 2-3 yıl önce güvercinleri daha uygun bir alana taşımak için çalışma yapmıştı ama sonuç çıkmadı, hala aynı durumdayız. Gece sulamaları da kokuyu bastırmakta yeterli olmuyor" dedi.

Uzun yıllar İzmir'de yaşamış olan Hikmet Özüdoğru, "Şu anda İstanbul'da yaşıyorum orada böyle bir durumla karşılaşmadım hiç. Geniş meydanlarda oluyor güvercin alanları. Ayrıca sadece akşamları değil günde 3 kez sulama ve temizleme yapılmalı. Yoksa bu koku da pislik de asla temizlenmez" şeklinde konuştu.