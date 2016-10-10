İzmirlileri yıl boyunca sergi, tiyatro ve konser gibi etkinliklerle sanatla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayında müzikseverler için birbirinden güzel iki konser hazırladı. Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları, ‘güz konserleri’yle kulakların pasını silecek. Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki ücretsiz konserlere tüm sanatseverler davetli.



12 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleşecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sonbahar konseri, sanat tutkunlarını bir araya getirecek. Şef Yavuz Karabulut yönetimindeki koro, Türk musikisinin seçkin eserlerini seslendirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ise, 20 Ekim 2016 Perşembe günü saat 20.00’de Şef Yolcu Bilginç yönetiminde sahne alacak.





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