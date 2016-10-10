10 Ekim 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Güz konserlerine davetlisiniz

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları, müzik dostlarını Ekim ayında verecekleri ‘güz konserleri’ne çağırdı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 11:07
    Güz konserlerine davetlisiniz
    İzmirlileri yıl boyunca sergi, tiyatro ve konser gibi etkinliklerle sanatla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayında müzikseverler için birbirinden güzel iki konser hazırladı. Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları, ‘güz konserleri’yle kulakların pasını silecek. Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki ücretsiz konserlere tüm sanatseverler davetli.

    12 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleşecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sonbahar konseri, sanat tutkunlarını bir araya getirecek. Şef Yavuz Karabulut yönetimindeki koro, Türk musikisinin seçkin eserlerini seslendirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ise, 20 Ekim 2016 Perşembe günü saat 20.00’de Şef Yolcu Bilginç yönetiminde sahne alacak.

    Anahtar Kelimeler: İzmir, Büyükşehir, Belediyesi’nin, Türk, Sanat

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Kocaoğlu'nun adı verilmeli...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Vergisini aksatmayana...
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Ali Kemal'i şimdi okumak
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Baro Seçimleri-2 İzmir Barosu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz