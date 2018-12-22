Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin acı günü

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin vefat eden babası Mehmet İnce (87) toprağa verildi.
Yaka Mahallesi Tahtacı Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Kani Beko, Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları, İnce ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Başkan İnce, cenaze namazının ardından taziyeleri kabul etti.
Tedavi gördüğü Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitiren İnce'nin cenazesi, Güzelbahçe Yaka Mezarlığına defnedildi.