Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı

İZMİR'in Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Başkan İnce, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi'nde bulunan evine girerken, kapı önünde silahlı saldırıya uğradı. Otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, 3-4 İnce çiftine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Mustafa İnce'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce yere yığılırken, saldırgan otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, ambulansla 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Aynı ambulansla hastane giden CHP Güzelbahçe İlçe Baykanı Kazım Çam, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırının siyasi olduğunu düşünmüyoruz. Biri kanunsuz bir iş yapmayı teklif etmiştir. Başkan da kabul etmeyince bu yola başvurmuştur, diye düşünüyorum" dedi.



Görgün tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



SALDIRGAN ARAÇLA ARKADAN ÇARPMIŞ



Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce'nin silahlı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın, kullandığı otomobille, evlerinin önüne gelen Mustaf İnce ile eşi Nilüfer İnce'nin içerisinde bulunduğu otomobile arkadan çarptığı belirtildi. Bunun üzerine otomobilden inen Mustafa İnce'ye saldırgan tarafından 3 el ateş edildiği kurşunlardan birinin İnce'nin bacağına isabet ettiği ifade edildi.



CHP'Lİ VEKİLLER HASTANEDE ZİYARET ETTİ



CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel ve Kamil Okyay Sındır silahlı saldırıda yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce'yi kaldırıldığı 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. İnce'nin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan vekiller, çıkışta açıklama yaptı.



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Mustafa İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Saat 22.00 sıralarında evine doğru giderken, sayın başkanımızın bir silahlı saldırıya uğradığını, 3 el ateş edildiğini, bir tanesinin dizine isabet ettiğini, ancak Allah'a şükür, yaşamsal bir tehlikesinin olmadığını öğrendik. Hastaneye İzmir İl Emniyet Müdürümüz de geldi. Başkan ile görüştü, ifadesini aldı. Şu anda bizim için sevindirici olan yaşamsal bir problemin olmaması. İlerleyen günlerde, saldırının siyasi, ticari ya da ya da başka bir nedenden dolayı olup olmadığını hep birlikte göreceğiz" dedi.



Milletvekili Atilla Sertel ise, "Kendisiyle görüştüm, çok şükür önemli bir şey yok. Doktorlarıyla da görüştüm kurşun girmiş, çıkmış. Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.



BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI



Mustafa İnce, sosyal medya hesaplarından bir video yayınlarken, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hastanedeki yatağından kamuoyuna seslenen İnce, olayın, derbi maç sonrası gelişen bir trafik kazası ile birlikte meydana geldiğini belirtirken "Gayet iyiyim. Herkese sağlıklar diliyorum" dedi.

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