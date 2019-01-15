Güzelbahçe'de ağaçlar imara kurban edilmiyor

Güzelbahçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yol yapımı ve özel mülkiyet içindeki inşaat çalışmaları nedeniyle kesilme ve zarara uğrama durumunda kalan ağaçları çeşitli yerlere naklini sağladı.

İpek Şentürk - Güzelbahçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yapılacak yollarda ve özel mülkiyet içindeki inşaat çalışmaları nedeniyle kesilme ve zarara uğrama durumunda kalan ağaçları yerinden söküp çeşitli yerlere nakilini sağladı. İçerisinde çınar, zeytin ve karabiber türleri olmak üzere toplam 17 ağaç Güzelbahçe Belediyesi'nin Kahramandere Mahallesi'nde bulunan fidanlığı'na ve Yaka Mahallesi'ndeki şantiye alanına nakledildi. Bir peyzaj mimarı olarak bu uygulamaları belirli zamanlarda yaptıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce; 'Ağaçların bir yerden bir yere taşınma işlemine 'transplantasyon' diyoruz. Ağaç taşıma ve nakil işlemi bazı belirleyici etkenler doğrultusunda değişkenlik gösterebilen bir süreç. Bu etkenlerdeki belirleyici unsurların başında, ağaç türleri, iklim ve coğrafi koşullar gibi durumlar gelmektedir. Yapılan çalışmalarda arkadaşlarımız taşıma sürecine etken olacak unsurları dikkate alarak, mevcut durum doğrultusunda taşıma sürecini tamamladılar. Ağaçlarımızı belirli bür süre fidanlık ve şantiye alanımızda tutacağız. Gelişim durumuna göre gözlemleyip, her hangi bir olumsuzluk olmazsa ihtiyaç alanlarında bu ağaçları değerlendireceğiz. Güzelbahçe gelişmeye ve değişmeye açık bir ilçe, bu değişim ve dönüşüm esnasında yeşil dokunun zarar görmesini bir Peyzajcı olarak kabul edemem. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Yeni inşaatlar yapılıyor. Eski evini müteahhitte verip yerine yeni bir daire almak isteyen vatandaşlarımız var. Bahçeli evine önceden ağaç dikmiş ve bu ağaçlar büyümüş inşaat alanı için sorun teşkil ediyor. Biz ekiplerimizle bu ağaçları buradan alıp başka bir yere nakillerini sağlıyoruz. Yani yapmış olduğumuz sadece yer değişikliği ve bu şekilde de yeşili korumuş oluyoruz' dedi.

En yeşil kent Güzelbahçe

Güzelbahçe'yi yeşil bir kent ismiyle anılacağını söyleyen İnce' biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar park sayımız 100'ü geçti. Her geçen gün yeni parklarla Güzelbahçemizin 'yeşil' vizyonunu büyütüyoruz. En büyük hedeflerimizden biri 'yeşil kent Güzelbahçe' vizyonunu büyütmek olacak. 2009 yılından bugüne kadar 304 bin m² yeşil alan kazandırdık. Bu yeşil alanlarımızda; spor aletleri, çocuk oyun grupları, çocuklarımızın düşmesinde zarar görmeyecekleri kauçuk zeminle yapılmış alanlar yarattık. Güzelbahçe'ye bakıldığında beton bahçe değil, yeşil bahçe olması için çalışıyoruz. Çünkü geleceğimizi doğayı, çevreye koruyarak kurabiliriz. Bizlerde bu amaçla daha yeşil bir Güzelbahçe için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.