Güzelbahçe'de Go-Kart pisti için eylem

Güzelbahçe Yelki’de yapılmak istenen Go-Kart yarış pistine karşı çıkan vatandaşlar gece yarısı eylem başlattı

Yelki’de 52 dönümlük zeytinlik alan içerisinde Go-Kart pistinin yapılması tepki çekti. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İlçe Başkanı Kazım Çam ve Belediye Meclis Üyesi Yaşar Üremiş, pistin yapıldığı alana gitti. Burada nöbet tutan zabıtalara çevre de oturan vatandaşlar çay ikramında bulundu ve kısa süreli eylem yaptı. Kadınlar ve çocuklar ellerinde pankartlarla “Go-Kart pisti istemiyoruz”, “Yarış pistine hayır” şeklinde sloganlar attı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Kimse Güzelbahçe Belediyesi’ni yok sayarak, karşısına alarak Güzelbahçe’de iş ve işlem yapamaz. Biz hukuk çerçevesinde gerekli engellemeleri yapacağız ve halkımızın istemediği bu Go-Kart yarış pistini yaptırmayacağız. İmar planına aykırı imalatı belediye olarak yaptırmayacağız. Yaparlarsa da mühürleyeceğiz” dedi.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam da belediyeye yapılan herhangi bir başvuru olmadığını ve bölgede yapılan çalışmanın imara aykırı olduğunu belirterek, “İlçe başkanı ve CHP Grup Başkanı olarak bu pistin yapımına karşıyız. Bu pistin yer seçimi yanlıştır. Zaten şu anda Çeşme Otoyolu kenarında bir Go-Kart pisti var. Biz halkımızın istemediği, halkımızı rahatsız edecek, çevreyi bozacak bu tür projelere karşıyız” diye konuştu.

Başkan İnce ve Çam, Go-Kart pistinin yapılacağı alanın önünde vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve eyleme destek verdi.